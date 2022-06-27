Farfara ne demek? Farfara anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Farfara kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Farfara anlamı ne? Farfara ne demek?

FARFARA NE DEMEK?

Farfara:

sıfat

1. 1.

ağız kalabalığı, gürültü.

2. 2.

ağzı kalabalık, gürültücü.

Haberler.com - Gündem