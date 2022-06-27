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Farfara ne demek? Farfara anlamı ne?

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Farfara ne demek? Farfara anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Farfara, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Farfara ne demek? Farfara anlamı ne? İşte, Farfara kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Farfara kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Farfara anlamı ne? Farfara ne demek?

FARFARA NE DEMEK?

Farfara:

sıfat

1. 1.

ağız kalabalığı, gürültü.

2. 2.

ağzı kalabalık, gürültücü.

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