Kasım ayının gelmesiyle vatandaşlar arasında çok sık soğuk algınlığı vakalarının görüldüğü ve vakalardan sonra hastaların Farenjit hastalığına yakaladığı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Vatandaş ise hastalığın tedavisini ve belirtilerini merak ediyor. Peki, Farenjit nedir? Belirti ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Halk arasında öğretmen hastalığı olarak da bilinen farenjit boğazda kaşınmaya ve yutkunma zorluğuna neden olabilir. Günümüzde yaygın olan kronik farenjit bakteriyel veya viral enfeksiyonlardan kaynaklanabilir. Peki, Farenjit bulaşıcı mıdır? Farenjit neden olur? Farenjit belirtileri neler? Farenjitin tedavisi var mı?

FARENJİT NEDİR?

Farenjit nedir? sorusunun kısa cevabı boğazın farenks adı verilen arka kısmının iltihaplanması şeklinde verilebilir. Halk arasında sıklıkla boğaz ağrısı ya da boğaz iltihabı olarak bilinir. Bu rahatsızlık daha çok soğuk kış aylarında ortaya çıkar ve yakın temasta olan bireyler arasında hızla yayılma eğilimi gösterir. Virüs veya bakteriyel kaynaklı olabileceği için etkene göre tedavi metodu değişiklik gösterir.

Yüksek ateş, boğaz ağrısı, geniz akıntısı, yutkunmada güçlük gibi şikâyetleri olan hastaların bir an önce doktora görünmesi gerekir. Çünkü farenjit ilerlerse hava yolunutıkayabilir ya da boğaz arkasında apse oluşumuna sebep olabilir. Ayrıca kalp romatizması ve böbrek rahatsızlığı gibi önemli komplikasyonlara da sebep olabileceği için ayrı bir öneme sahiptir. Zamanında konulan teşhis ve erken ilaç tedavisi ile kolaylıkla tedavi edilebilir.

FARENJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Farenjit belirtileri arasında şüphesiz en önemlileri, boğazda batma ve yanma hissi, yutkunmada güçlük, geniz akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük, ateş, boğazda kuruluk, kaşıntı ve yabancı cisim kaçmış hissidir. Bunların dışnda halsizlik, yorgunluk, eklem ağrısı gibi genel belirtiler de görülür.

Bakteriyel sebeplerle oluşan farenjitte hastalık daha ağır seyreder. Doktorun yaptığı boğaz testi ile hastalık kolayca saptanabilir ve yayılmadan tedavi edilebilir. Bu nedenle kişide yukarıda sözü edilen belirtilerden bir veya daha fazlası görüldüğünde hemen bir uzmandan yardım alması önemlidir.

HASTALIĞIN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Farenjit tedavisi için öncelikle etkenin saptanması gerekir. Bakteriyel kaynaklı farenjit tedavisi için antibiyotik tedavisi uygulanır. Belirtilerin şiddetini hafifletmek için de gargara, sprey, ağrı kesici gibi başka ilaçlar reçete edilir. Viral kaynaklı hastalıkta antibiyotik verilmez. Her üst solunum yolu enfeksiyonuna eşlik edebilen bir hastalık olan farenjit, kronik hale geldiğinde ise tedavi süreci farklılık gösterir ve daha zor bir süreci kapsar. Her iki durumda da sigaradan uzak durmak, bulunulan ortamı sürekli havalandırmak, toz ve çeşitli kimyasalları solumaktan kaçınmak önemlidir.

Hastada reflü varsa tedavisi, sık sinüs enfeksiyonu geçirenlerde sinüzit tedavisi şarttır. Peki reflü nasıl geçer? Bunun için öncelikle uyurken yatak başınızı yükseltmek ve uyumadan 1,5 saat önce yemek yemeyi sonlandırmak önem taşır. Reflüye neden olan domates, turunçgiller, acı ve baharatlı yiyecekler gibi besinlerden kaçınmak ve reflü ilacı kullanmak faydalı olabilir.

FARENJİT HASTALIĞI BULAŞICI MI?

Farenjitin hem viral hem de bakteriyel formları bulaşıcıdır. Farenjit yapan mikroplar burun ve boğazda yaşama eğilimindedir. Hastalığı olan bir kişi öksürdüğü veya hapşırdığında, virüs veya bakteri içeren minik damlacıkları havaya bırakır. Bir kişi bu havayı soluduğunda virüs bulaşabilir.

FARANJİT NASIL GECER?

Virüslerden kaynaklanan farenjit vakalarında evde bazı uygulamalar yaparak belirtilerin hafiflemesini sağlamanız mümkün. Farenjitte iyi gelen uygulamalardan bazıları;