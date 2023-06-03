Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Farajov Elnur Mahmut hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Farajov Elnur Mahmut'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Farajov Elnur Mahmut kimdir? Farajov Elnur Mahmut kaç yaşında, nereli? Farajov Elnur Mahmut hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Farajov Elnur Mahmut hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Farajov Elnur Mahmut'un hayatını araştırıyor. Peki, Farajov Elnur Mahmut kimdir? Farajov Elnur Mahmut kaç yaşında, nereli? Farajov Elnur Mahmut hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

FARAJOV ELNUR MAHMUT KİMDİR?

Sosyal medyada Aktay isimli sokak fotoğrafçısının karşılaştığı isim Farajov Elnur Mahmut dikkatleri çekti. Farajov Elnur Mahmut, Aktay'ın "buralı mısınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ben yeni Müslüman oldum, 3 hafta oldu şehadet edeli. Patrikhane'de çalışıyordum ben gayrimüslimdim. Azerbaycanlıyım, melezim Rus Ukrayna karışımıyım. Hafız ve müezzin olacağım, normalde koro şefiydim. Koroları yönetiyordum 6 sene burada. Kemancıyım çello çalıyorum."