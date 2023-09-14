Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde Yılmaz Güney hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Farah Zeynep Abdullah ne dedi merak konusu oldu. Peki, Farah Zeynep Abdullah Yılmaz Güney'e ne dedi? Farah Zeynep Abdullah neden davalık oldu? İşte detaylar...

Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yılmaz Güney hakkında açıklamalarda bulundu. Ancak bu durum bazı tartışmalara neden oldu ve Abdullah, hukuki bir süreçle karşı karşıya kaldı. Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney hakkında ne dediği ve neden davalık olduğu merak konusu oldu. Peki, Farah Zeynep Abdullah Yılmaz Güney'e ne dedi? Farah Zeynep Abdullah neden davalık oldu? Detaylar haberimizde...

FARAH ZEYNEP ABDULLAH YILMAZ GÜNEY'E NE DEDİ?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisindeki "Yılmaz" rolünün ekrana gelmesiyle Yılmaz Güney de gündem oldu. Dizideki karakterin Güney'e benzetilmesinin ardından ölüm yıldönümünde de unutulmadı. Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümü vesilesiyle yazar Murathan Mungan sosyal medya hesabından "Yılmaz Güney'in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı" dedi.

Mungan'ın paylaşımına yanıt veren Farah Zeynep Abdullah, "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" ifadelerini kullandı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH NEDEN DAVALIK OLDU?

Abdullah'ın ağabeyiyle ilgili yorumuna sinirlenen Güzide Pütün, "Bu değersiz sözler kimseye prim yaptırmaz. Yılmaz Güney kadınlara saygılı, gençlere önem veren biriydi" diyerek tepki gösterdi. Güney'in avukatı da başta oyuncu Farah Zeynep Abdullah olmak üzere karalama kampanyasına dahil olan kişilere karşı yasal haklarını kullanacaklarını söyledi.