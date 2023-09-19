Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın, sinema tarihinin unutulmaz isimlerinden Yılmaz Güney hakkında yaptığı açıklamalar yankı uyandırdı. Kullanıcılar tarafından Farah Zeynep Abdullah ve Yılmaz Güney olayı araştırılmaktadır. Peki, Farah Zeynep Abdullah ve Yılmaz Güney olayı nedir? İşte detaylar...

Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından Yılmaz Güney hakkında paylaşımda bulunmuştu. Ünlü oyuncunun Yılmaz Güney hakkında söyledikleri kısa sürede gündem oldu. Ses getiren olayın detayları araştırılmaktadır. Farah Zeynep Abdullah ve Yılmaz Güney olayı merak konusu oldu. Peki, Farah Zeynep Abdullah ve Yılmaz Güney olayı nedir? Farah Zeynep Abdullah Twitter paylaşımı ne? Detaylar haberimizde...

FARAH ZEYNEP ABDULLAH VE YILMAZ GÜNEY OLAYI NEDİR?

Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünü unutmayan yazar Murathan Mungan sosyal medya hesabından " Yılmaz Güney'in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı" yazılı bir paylaşım yaptı. Mungan'ın paylaşımına yanıt veren Farah Zeynep Abdullah, "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" ifadelerini kullandı.

Güney'in ailesi, Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımıyla ilgili, "Şiddetin ve kötülüğün gerçek sahiplerine söz yükseltemediğini anladığımızı ve gördüğümüzü belirtiyor, Yılmaz Güney'i şiddet sembolü olarak gören her anlayışın karşısında olacağımızı yineliyoruz" açıklamasını yapıp dava açma kararı almıştı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH TWİTTER PAYLAŞIMI!