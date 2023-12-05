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Farah Zeynep Abdullah, Kızılcık Şerbeti'nden para aldı mı? Yapım şirketinden yalanlama geldi

5 Aralık 2023 07:52 Son Güncelleme: 07:55 Abone Ol

Kızılcık Şerbeti'ne konuk olan Farah Zeynep Abdullah için "'Devlet ve Allah' kelimelerini yan yana görmek istemiyorum' diyen Farah Zeynep para için şaklabanlığa soyundu" denilince yapım şirketinden açıklama geldi. Abdullah'ın diziden para almadığını belirten yapım şirketi "Bize verdiği destekten dolayı kendisi adına Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunulmuştur" denildi.