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Farah Zeynep Abdullah, Kızılcık Şerbeti'nden para aldı mı? Yapım şirketinden yalanlama geldi

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Kızılcık Şerbeti'ne konuk olan Farah Zeynep Abdullah için "'Devlet ve Allah' kelimelerini yan yana görmek istemiyorum' diyen Farah Zeynep para için şaklabanlığa soyundu" denilince yapım şirketinden açıklama geldi. Abdullah'ın diziden para almadığını belirten yapım şirketi "Bize verdiği destekten dolayı kendisi adına Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunulmuştur" denildi.

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine konuk oyuncu oldu. Abdullah için "'Devlet ve Allah kelimelerini yan yana görmek istemiyorum' diyen Farah Zeynep para için şaklabanlığa soyundu" denilerek haberler yapılınca yapım şirketinden yalanlama geldi.

Ecem Altan
Ecem Altan
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Farah Zeynep Abdullah Televizyon Magazin Haberler

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