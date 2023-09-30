Farah Zeynep Abdullah, son zamanlarda özellikle X sosyal medya platformunda çokça konuşuluyor. İnsanlara verdiği yanıtlarla gündem olan Farah Zeynep Abdullah merak konusu oldu. Peki, Farah Zeynep Abdullah kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, evli mi? Farah Zeynep Abdullah nasıl ünlü oldu? İşte detaylar…

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" adlı diziyle adını duyuran Farah Zeynep Abdullah son zamanlarda gündemden düşmüyor. Aynı dizide 'Aylin' rolünü canlandıran Abdullah, oyunculuğuyla da ses getirmişti. Peki, Farah Zeynep Abdullah kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, evli mi? Farah Zeynep Abdullah nasıl ünlü oldu? İşte detaylar…

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR, ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

Türk sinemasının ve televizyonunun sevilen oyuncularından biri olan Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Türk ve Boşnak kökenliyken, babası Irak Türkmenlerindendir. Eğitim hayatına İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başladı. Fakat daha sonra ailesinin İngiltere'de yaşama kararı almasıyla lise öğrenimini bu ülkede tamamladı.

Farah Zeynep Abdullah, İngiltere'de Kent Üniversitesi'nde Fransızca-Drama Bölümü'nde eğitim aldı ve 2013 yılında bu bölümden mezun olarak diplomasını aldı. Üniversite eğitimine başlamadan önce, "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" adlı dizideki "Aylin" karakteri için teklif aldı. Deneme çekimlerinde başarılı olarak seçilen Farah Zeynep Abdullah, bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH NASIL ÜNLÜ OLDU?

Oyunculuk kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği "Kelebeğin Rüyası" adlı filmde de önemli bir rol üstlendi. 2014 yılında "Kurt Seyit ve Şura" dizisinde başrol oynadı ve ardından Kerem Deren'in yönettiği "Bi Küçük Eylül Meselesi" filminde Engin Akyürek ile başrolü paylaştı. Ayrıca, 2014 yılının en başarılı filmlerinden biri olan "Unutursam Fısılda" adlı filmde Hümeyra'nın gençliğini canlandırdı. Ses getiren performanslarından biri de Barbie animasyon filminde "Prenses Azra" karakterine ses vermesiydi.

Farah Zeynep Abdullah aynı zamanda müzik alanında da kendini gösterdi. 2014 yılında "Gel Ya Da Git," "Unutursam Fısılda," "Sevdim," "Eyvah," "Bir Mazi Bin Hatıra," "Nafile," ve "Başka Güzel" gibi şarkıları seslendirdi. 2017'de "Haydi Gel İçelim" (Yüksek Sadakat cover) ile, 2018'de "Milyonzade" (Ajda Pekkan cover) ve "Boşvermişim Dünyaya" (Ajda Pekkan cover) ile müzik dünyasında da iz bıraktı. 2018 yılında "Bu Hangi Masaldı?" isimli single'ını çıkarırken, 2019 yılında Erol Evgin'in "Altın Düetler 2" albümünde "Sen Unutulacak Kadın Mısın?" adlı şarkıyı seslendirdi.

