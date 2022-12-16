Geçtiğimiz günlerde sağlık durumu ile birlikte gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah'ın sağlık durumu, sevenleri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle Farah Zeynep Abdullah hasta mı? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Farah Zeynep Abdullah hasta mı? Farah Zeynep Abdullah sağlık durumu ne? Farah Zeynep Abdullah hastalığı ne?

Konuya ilişkin en çok araştırılan sorulardan bir tanesi de Farah Zeynep Abdullah sağlık durumu ne? Sorusu oluyor. Sevenleri tarafından ünlü oyuncunun sağlık durumu araştırılıyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlarımız için Farah Zeynep Abdullah hasta mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, Farah Zeynep Abdullah hasta mı? Farah Zeynep Abdullah sağlık durumu ne? Farah Zeynep Abdullah hastalığı ne?

FARAH ZEYNEP ABDULLAH HASTA MI?

Sosyal medya üzerinde n konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Farah Zeynep Abdullah, şu ifadelere yer verdi;

"Boyun fıtığım var. Troidim çalışmıyor, Haşimato hastasıyım. Beynimde lezyon var. Bir de dizim çok kötü. Bu hafta doktora gitmem gerekiyor." Şeklinde açıkladı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde baş rolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı.[4] 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği "Bi Küçük Eylül Meselesi" filminde Engin Akyürek ile baş rolü paylaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi.