Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun'da gerçekleşecek olan Fanta Fest 2023 merak konusu oldu. Her yaş grubundan insanların araştırdığı Fanta Fest Antalya 2023 gündemdeki yerini aldı. Peki, FANTA FEST ANTALYA 2023 ne zaman, nerede, nasıl gidilir? Fanta Fest bileti nasıl alınır? İşte detaylar…

Coca-Cola açıklamasına göre, ilk olarak 2001 yılında gerçekleşen ve kesintisiz olarak 14 yıl boyunca devam eden Fanta Fest, bu yaz kaldığı yerden devam ediyor. Gittiği her şehre eğlence götüren Fanta Fest, Türkiye'nin sevilen sanatçıları Edis ve Gazapizm ile beraber bu yılda katılımcılarına müzik, eğlence ve birbirinden keyifli aktivitelerle dolu bir festival yaşatacak. Peki, FANTA FEST ANTALYA 2023 ne zaman, nerede, nasıl gidilir? Fanta Fest bileti nasıl alınır? İşte detaylar…

FANTA FEST ANTALYA 2023 NE ZAMAN, NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Başlangıç tarihi 16 Ağustos 2023 saat 17:00 olan festival 4 Eylül 2023 saat 23:30'a kadar devam edecek. 10 şehirde gerçekleşecek olan Fanta festivali 14 yıldır kesintisiz devam ediyor. Bu festivalde Edis ve Gazapizm gibi gençler tarafından çok sevilen sanatçılar yer alacak. Fanta Fest Antalya 2023 ise bugün (23 ağustos 2023) Corendon Airlines Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.

FANTA FEST BİLETİ NASIL ALINIR?

Etkinlik düzenleyicinin internet sayfasında yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir: