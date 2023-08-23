FANTA FEST ANTALYA 2023 ne zaman, nerede, nasıl gidilir? Fanta Fest bileti nasıl alınır?
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Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun'da gerçekleşecek olan Fanta Fest 2023 merak konusu oldu. Her yaş grubundan insanların araştırdığı Fanta Fest Antalya 2023 gündemdeki yerini aldı. Peki, FANTA FEST ANTALYA 2023 ne zaman, nerede, nasıl gidilir? Fanta Fest bileti nasıl alınır? İşte detaylar…
Coca-Cola açıklamasına göre, ilk olarak 2001 yılında gerçekleşen ve kesintisiz olarak 14 yıl boyunca devam eden Fanta Fest, bu yaz kaldığı yerden devam ediyor. Gittiği her şehre eğlence götüren Fanta Fest, Türkiye'nin sevilen sanatçıları Edis ve Gazapizm ile beraber bu yılda katılımcılarına müzik, eğlence ve birbirinden keyifli aktivitelerle dolu bir festival yaşatacak. Peki, FANTA FEST ANTALYA 2023 ne zaman, nerede, nasıl gidilir? Fanta Fest bileti nasıl alınır? İşte detaylar…
FANTA FEST ANTALYA 2023 NE ZAMAN, NEREDE, NASIL GİDİLİR?
Başlangıç tarihi 16 Ağustos 2023 saat 17:00 olan festival 4 Eylül 2023 saat 23:30'a kadar devam edecek. 10 şehirde gerçekleşecek olan Fanta festivali 14 yıldır kesintisiz devam ediyor. Bu festivalde Edis ve Gazapizm gibi gençler tarafından çok sevilen sanatçılar yer alacak. Fanta Fest Antalya 2023 ise bugün (23 ağustos 2023) Corendon Airlines Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.
FANTA FEST BİLETİ NASIL ALINIR?
Etkinlik düzenleyicinin internet sayfasında yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir:
- Konserlere katılım için yaş sınırı 16'dır. 16 yaşından küçükler ancak ebeveynleri veya kanuni temsilcilerinin gözetiminde katılım sağlayabilir. Her yaştan katılımcı bilete tabidir.
- 1 adet Fanta Fest konser bileti için 2.000 Fanta Puan toplamanız gerekmektedir. Daha Cüzdan'da biriken Fanta Puan'larınızla Daha Daha mobil uygulaması üzerinden Fanta Fest konser biletinizi QR kod olarak indirerek alabilirsiniz. Konser için basılı bilet verilmeyecek, konserlere giriş Daha Daha üzerinden alınan bu QR kod ile yapılacaktır.
- Fanta Fest Konser biletleri her şehir için 40.000 adet bilet ile sınırlıdır. Daha Daha üzerinden 40.000 adet bilet düzenlendiğinde sistem bilet alımına kapanacaktır. Bir kullanıcı, promosyon boyunca Fanta Fest için toplamda en fazla 4 adet konser bileti kazanabilir.
- Konsere katılacağınız şehir bilgisini, Daha Daha üzerinden biletinizi oluştururken seçmeniz gerekmektedir. Konser bileti yalnızca seçilen şehirdeki konserde kullanılabilir. Bilet QR kodu düzenlendikten sonra şehir değişikliği mümkün olmamaktadır.
- Konser biletinin QR kodu oluşturulduktan sonra, herhangi bir sebeple kullanılmaması durumunda Fanta Puan'ların kullanıcıya iadesi mümkün değildir. Konser bileti için, puanların son konserin verileceği tarihe kadar kullanılması gerekmektedir.
- Fanta Fest konser bileti sadece konser alanına giriş sağlamaktadır, bunun haricindeki tüm ulaşım, yemek, aktivite vb. masraflar katılımcıya aittir. Konserlerde numaralı oturma düzeni bulunmamaktadır.
- Fanta Fest konser alanları umuma açık yerler kabul edilmekte olup konser boyunca çekilen görüntü ve fotoğrafların kullanım hakkı Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye aittir. Konser katılımcıları, görüntü alınması ve/veya görüntülerin kullanımı ile ilgili olarak Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi her türlü sorumluluktan kat'i ve geri dönülmez biçimde ibra ederler.