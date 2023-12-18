Fox TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar bugün 1. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 1. bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Faniler Tarikatı nedir? Faniler Tarikatı hangi cemaat gibi konuları merak etti.

Kızıl Goncalar, FOX TV ekranlarında izleyici le buluşuyor ve konusu ile ilgi odağı oluyorPeki, Kızıl Goncalar hangi tarikat, hangi cemaat?

Kızıl Goncalar DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızıl Goncalar dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Fox TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

FANİLER HANGİ TARİKAT?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.