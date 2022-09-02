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Fan sözleri! Mabel Matiz Fan şarkı sözleri!

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Fan sözleri! Mabel Matiz Fan şarkı sözleri!

Mabel Matiz yeni şarkısı Fan çıktı. Müzik severler şarkının çıkacağı tarihi ve şarkının sözlerini merak etti. Peki, Mabel Matiz Fan şarkı sözleri ne? Fan sözleri!

Mabel Matiz Fan şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Fan şarkı sözleri nedir gündeme geliyor. Mabel Matiz Fan şarkı sözleri ne dinleyiciler tarafından araştırılıyor. Fan sözleri! Mabel Matiz Fan şarkı sözleri! Detaylar haberimizdedir…

MABEL MATİZ- FAN ŞARKI SÖZLERİ

Bırakalım onları canım

Konuşalım senli benli

Arada bi' estir fanı

Yaz günü terli terli

Aaayy

Yalansız dolansız, söyle neyinim ben?

Sen arandın, arandın

Şimdi gerilme, yok!

Deli duman alabora kalbin

Yel arıyo', sebebime talip

Kumaşı da nereli bilinmez

Yanmaz ütülenmez

Kimlere kalmış o bahçen?

Çalısı dikenime müşahit

Bu kadarı nefretin, aşktır

Yıkanmaz çitilenmez

Bırakalım onları canım

Konuşalım senli benli

Arada bi' estir fanı

Yaz günü terli terli

Aaayy

Yalansız dolansız, söyle neyinim ben?

Sen arandın, arandın

Şimdi gerilme, yok!

Deli duman alabora kalbin

Yel arıyo', sebebime talip

Kumaşı da nereli bilinmez

Yanmaz ütülenmez

Kimlere kalmış o bahçen?

Çalısı dikenime müşahit

Bu kadarı nefretin, aşktır

Yıkanmaz çitilenmez

Hem durma kaşın

Hem sabrımı taşır

Derim dul, alışır

Böyle kalınlaşır

Hem durma kaşın

Hem bardağımı taşır

Derim dul, alışır

Böyle kalınlaşır

Deli duman alabora kalbin

Yel arıyo', sebebime talip

Kumaşı da nereli bilinmez

Yanmaz ütülenmez

Kimlere kalmış o bahçen?

Çalısı dikenime müşahit

Bu kadarı nefretin, aşktır

Yıkanmaz çitilenmez

Deli duman alabora kalbin

Yel arıyo', sebebime talip

Kumaşı da nereli bilinmez

Yanmaz ütülenmez

Kimlere kalmış o bahçen?

Çalısı dikenime müşahit

Bu kadarı nefretin, aşktır

Yıkanmaz çitilenmez

Deli duman alabora kalbin

Yel arıyo', sebebime talip

Kumaşı da nereli bilinmez

Yanmaz ütülenmez

Kimlere kalmış o bahçen?

Çalısı dikenime müşahit

Bu kadarı nefretin, aşktır

Yıkanmaz çitilenmez

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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