Fan sözleri! Mabel Matiz Fan şarkı sözleri!
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MABEL MATİZ- FAN ŞARKI SÖZLERİ
Bırakalım onları canım
Konuşalım senli benli
Arada bi' estir fanı
Yaz günü terli terli
Aaayy
Yalansız dolansız, söyle neyinim ben?
Sen arandın, arandın
Şimdi gerilme, yok!
Deli duman alabora kalbin
Yel arıyo', sebebime talip
Kumaşı da nereli bilinmez
Yanmaz ütülenmez
Kimlere kalmış o bahçen?
Çalısı dikenime müşahit
Bu kadarı nefretin, aşktır
Yıkanmaz çitilenmez
Bırakalım onları canım
Konuşalım senli benli
Arada bi' estir fanı
Yaz günü terli terli
Aaayy
Yalansız dolansız, söyle neyinim ben?
Sen arandın, arandın
Şimdi gerilme, yok!
Deli duman alabora kalbin
Yel arıyo', sebebime talip
Kumaşı da nereli bilinmez
Yanmaz ütülenmez
Kimlere kalmış o bahçen?
Çalısı dikenime müşahit
Bu kadarı nefretin, aşktır
Yıkanmaz çitilenmez
Hem durma kaşın
Hem sabrımı taşır
Derim dul, alışır
Böyle kalınlaşır
Hem durma kaşın
Hem bardağımı taşır
Derim dul, alışır
Böyle kalınlaşır
Deli duman alabora kalbin
Yel arıyo', sebebime talip
Kumaşı da nereli bilinmez
Yanmaz ütülenmez
Kimlere kalmış o bahçen?
Çalısı dikenime müşahit
Bu kadarı nefretin, aşktır
Yıkanmaz çitilenmez
Deli duman alabora kalbin
Yel arıyo', sebebime talip
Kumaşı da nereli bilinmez
Yanmaz ütülenmez
Kimlere kalmış o bahçen?
Çalısı dikenime müşahit
Bu kadarı nefretin, aşktır
Yıkanmaz çitilenmez
Deli duman alabora kalbin
Yel arıyo', sebebime talip
Kumaşı da nereli bilinmez
Yanmaz ütülenmez
Kimlere kalmış o bahçen?
Çalısı dikenime müşahit
Bu kadarı nefretin, aşktır
Yıkanmaz çitilenmez