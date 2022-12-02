Galatasaray'ın eski futbolcusu olan Falcao, Rayo Vallecano forması ile Fenerbahçe maçı için Türkiye'ye geldi. Oynanan Rayo Vallecano- Fenerbahçe hazırlık maçında forma giymeyen Falcao'nun sağlık durumu merak edildi. Futbolseverler arama motorlarında Falcao sakat mı? Falcao Galatasaray maçında oynayacak mı? Falcao sakatlandı mı? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

Falcao sakat mı? sorusu gündemde yer alıyor. Dünya Kupası arasında oynanan hazırlık maçları futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Fenerbahçe- Rayo Vallecano maçında forma giymeyen eski Galatasaraylı oyuncu Falcao'nun sakatlık durumu araştırılıyor. Peki, Falcao sakat mı? Falcao Galatasaray maçında oynayacak mı? Falcao sakatlandı mı? Detaylar haberimizde.

FALCAO SAKAT MI?

Rayo Vallecano forması giyen Falcao'nun Fenerbahçe maçında forma giymemesinin sebebini Rayo Vallecano teknik direktörü Andoni Sagama: "Falcao'nun sakatlığı vardı. Riske etmek istemedik ama Galatasaray maçında durumuna bakacağız." diyerek açıklama yaptı.