Falcao geldi mi? Falcao bugün Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Fenerbahçe- Rayo Vallecano maçında Falcao var mı?
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Fenerbahçe- Rayo Vallecano ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın eski oyuncusu olan Falcao, Rayo Vallecano forması ile Fenerbahçe takımı ile mücadele edecek. Futbolseverler ise arama motorlarında Falcao geldi mi? Falcao bugün Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Fenerbahçe- Rayo Vallecano maçında Falcao var mı? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe ile Rayo Vallecano hazırlık maçı yapacakken futbolseverlerin merak ettikleri arasında Falcao'nun karşılaşmada forma giyip giymeyeceği oldu. Heyecanla beklenen maçın ilk 11'leri aratılıyor. Peki, Falcao geldi mi? Falcao bugün Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Fenerbahçe- Rayo Vallecano maçında Falcao var mı?
Galatasaray'ın eski oyuncusu olan Falcao, Fenerbaçe- Rayo Vallecano karşılaşması için Türkiye'ye geliyor. Takımların ilk 11'leri henüz belli değil.
Fenerbahçe ile Rayo Vallecano arasındaki hazırlık maçı 30 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
30 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşma saat 20:00 başlayacak. Fenerbahçe ve Rayo Vallecano, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, S Sport Plus, S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak.
S Sport Plus, S Sport 2 kanalları Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.