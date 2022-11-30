Falcao geldi mi? Falcao bugün Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Fenerbahçe- Rayo Vallecano maçında Falcao var mı?

Fenerbahçe- Rayo Vallecano ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın eski oyuncusu olan Falcao, Rayo Vallecano forması ile Fenerbahçe takımı ile mücadele edecek. Futbolseverler ise arama motorlarında Falcao geldi mi? Falcao bugün Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Fenerbahçe- Rayo Vallecano maçında Falcao var mı? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...