Falcao Galatasaray'a mı geliyor? Falcao dönecek mi?

Falcao'nun futbolu bırakması ile ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu. Açıklama sonrası Falcao Galatasaray'a mı geliyor sorusu merak edilirken sorusunun yanıtı araştırıldı. Peki, Falcao Galatasaray'a mı geliyor?

Bir dönem Galatasaray formasını giyen Falcao, yeniden ülkemizde gündem oldu. Sansasyonel transfer hikâyesi ile hafızalara kazınan Falcao bu kez futbolu bıraka dönemi ile ilgili yaptığı açıklama ile gündem oldu. Peki, Falcao Galatasaray'a mı geliyor?

FALCAO GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Falcao: "Futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum" sözleri ile gündem oldu. Falcao'nun Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

FALCAO GALATASARAY PERFORMANSI

1 Eylül 2021 tarihinde Galatasaray, Falcao'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Falcao'nun Galatasaray'da geçirdiği süre sakatlıklarla doluydu. Kulüpte geçirdiği süre boyunca 55 maçı kaçırdı ve yapılan 98 maçın sadece 43'ünde oynadı.

Radamel FalcaoGalatasaray'da 20 gole imza attı.

FALCAO KİMDİR?

Doğum: 10 Şubat 1986 (37 yıl yaşında)

Santa Marta, Kolombiya