Falcao Galatasaray'a mı geliyor? Falcao dönecek mi?
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Falcao'nun futbolu bırakması ile ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu. Açıklama sonrası Falcao Galatasaray'a mı geliyor sorusu merak edilirken sorusunun yanıtı araştırıldı. Peki, Falcao Galatasaray'a mı geliyor?
Bir dönem Galatasaray formasını giyen Falcao, yeniden ülkemizde gündem oldu. Sansasyonel transfer hikâyesi ile hafızalara kazınan Falcao bu kez futbolu bıraka dönemi ile ilgili yaptığı açıklama ile gündem oldu. Peki, Falcao Galatasaray'a mı geliyor?
Falcao: "Futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum" sözleri ile gündem oldu. Falcao'nun Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
1 Eylül 2021 tarihinde Galatasaray, Falcao'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Falcao'nun Galatasaray'da geçirdiği süre sakatlıklarla doluydu. Kulüpte geçirdiği süre boyunca 55 maçı kaçırdı ve yapılan 98 maçın sadece 43'ünde oynadı.
Radamel FalcaoGalatasaray'da 20 gole imza attı.
Doğum: 10 Şubat 1986 (37 yıl yaşında)
Santa Marta, Kolombiya
Radamel Falcao García Zárate (d. 10 Şubat 1986, Santa Marta), santrfor mevkiinde oynayan Kolombiyalı millî futbolcudur. La Liga takımlarından Rayo Vallecano'da forma giymektedir. El Tigre lakabıyla da bilinir. Falcao, kendi kuşağının en iyi forvet ve oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.Falcao aynı zamanda tüm zamanların en iyi Kolombiyalı futbolcularından biri ve bazıları tarafından da en iyisi olarak kabul ediliyor.
Falcao, 2010-11 sezonunda Porto'yla, 2011-12 sezonunda ise Atlético Madrid'le Avrupa Ligi'ni kazanmıştır. Ayrıca Atlético Madrid'le 2012 UEFA Süper Kupası'nı da kazanmıştır. 2011-12 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 maçta attığı 17 golle, 15 gol atan Jürgen Klinsmann'ın rekorunu kırmış ve Avrupa kupalarında bir sezonda en çok gol atan futbolcu olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Ayrıca 2 sezon art arda 2 farklı kulüpte UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ilk futbolcudur.
Eski futbolcu Radamel García'nın oğludur.