Falafel tarifi! Masterchef Falafel nedir, nasıl yapılır? Falafel için gerekli malzemeler nelerdir? Falafel hangi ülkeye ait?

Masterchef 4 Ekim yarışmasında şefler tarafından Falafel yapılması istendi. Peki Masterchef Falafel nasıl yapılır? Falafel için gerekli malzemeler nelerdir? Falafel yemek tarifi! Falafel nasıl yapılır? Falafel yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Falafeltarifi oldu. Peki en güzel Falafel yemek tarifi nasıldır? Falafelyemeği nasıl yapılır? Falafeliçin gerekli malzemeler nelerdir? Falafel nasıl yapılır? Falafel için gerekenler neler?

FALAFEL NEDİR, HANGİ ÜLKENİN?

Falafel ya da Tamiya, humus ve künefe gibi artık tüm Ortadoğu'ya mal olmuş İsrail ve Filistin kaynaklı bir yemektir. Nohut köftesi veya bakla ezmesinin çeşitli baharatlarla karıştırılarak yağda kızartılmasıyla yapılır. Daha çok ara sıcak olarak tüketilmeye uygundur.

FALAFELİÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

2 yemek kaşığı tahin

4-5 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz ya da kişiş

2 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kırmızı pulbiber

1 büyük kase nohut

1 tatlı kaşığı karabiber

3 çay kaşığı tuz

2 adet orta boy soğan

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı un

FALAFEL NASIL YAPILIR? FALAFELTARİFİ

Nohutu bir akşam önceden suda bekletin. Ertesi gün temiz suda haşlayın. Kabuklarını alın ve makinede irice ezin. Çok ezip macun gibi olmamasına dikkat edin. Soğan, sarımsak ve maydanozları incecik doğrayın. Nohutları soğan, sarımsak, maydanoz, un, kimyon, kırmızı biber, karabiber, tuz ile karıştırın. En son tahini ekleyip karışımın birbiriniz tutmasını sağlayın. Küçük toplar halinde yuvarlayıp üzerine hafifçe bastırın ve bir tepsiye dizin. Buzdolabında biraz dinlendirin ve yağlanmış tavada iyice kızartın.