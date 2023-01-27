Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu konusu ne, oyuncuları kim? Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu nerede çekildi?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Fakir Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu filminin konusu merak konusu oldu. Kullanıcılar, filminin oyuncu kadrosunu araştırıyor. Peki, Fakir Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu konusu ne, oyuncuları kim? Fakir Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu nerede çekildi? İşte detaylar...
Fakir:Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu oyuncu kadrosu! Fakir'in Olağanüstü Yolculuğu, Ken Scott tarafından yönetilen, Dhanush ve Erin Moriarty'nin oynadığı 2018 yılında yayınlanan macera komedi filmidir. TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan filmin konusu araştırılıyor. Peki, Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu konusu ne, oyuncuları kim? Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu nerede çekildi? Detaylar haberimizde...
BİR HİNT FAKİRİNİN OLAĞANÜSTÜ YOLCULUĞU KONUSU NE?
Tüm hayatı boyunca küçük bir Mumbai mahallesinde yaşamış olan Ajatashatru "Aja" Lavash Patel ( Dhanush ), insanları özel sihirli güçlere sahip olduğuna inandırarak kandıran bir sokak sihirbazı ve düzenbazdır. Hikayesini polis tarafından yakalanan ve şimdi dört yıllık bir adli gözaltı için giden üç çocuğa anlatıyor.
BİR HİNT FAKİRİNİN OLAĞANÜSTÜ YOLCULUĞU OYUNCU KADROSU!
Dhanush Ajatashatru "Aja" Lavaş Patel olarak
İçten Singh genç Aja olarak
Bérénice Bejo Nelly Marnay olarak
Erin Moriarty Marie Rivière olarak
Barkhad Abdi Wiraj olarak
Gérard Jugnot Gustave Palourde olarak
Ben Miller Memur Smith olarak
Abel Jafri Kaptan Fik olarak
Sarah-Jeanne Labrosse Gül olarak
Kay Greidanus Pieter olarak
Amrutha Sant, Aja'nın annesi Siringh rolünde
sebze satıcısı olarak Harshad Kumar
Doktor olarak Rakesh Jaiswal
Romain Puertolas Thomas Grégoire olarak