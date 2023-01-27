TV8 ekranlarında yayınlanan Fakir Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu filminin konusu merak konusu oldu. Kullanıcılar, filminin oyuncu kadrosunu araştırıyor. Peki, Fakir Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu konusu ne, oyuncuları kim? Fakir Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu nerede çekildi? İşte detaylar...

Fakir:Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu oyuncu kadrosu! Fakir'in Olağanüstü Yolculuğu, Ken Scott tarafından yönetilen, Dhanush ve Erin Moriarty'nin oynadığı 2018 yılında yayınlanan macera komedi filmidir. TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan filmin konusu araştırılıyor. Peki, Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu konusu ne, oyuncuları kim? Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

BİR HİNT FAKİRİNİN OLAĞANÜSTÜ YOLCULUĞU KONUSU NE?

Tüm hayatı boyunca küçük bir Mumbai mahallesinde yaşamış olan Ajatashatru "Aja" Lavash Patel ( Dhanush ), insanları özel sihirli güçlere sahip olduğuna inandırarak kandıran bir sokak sihirbazı ve düzenbazdır. Hikayesini polis tarafından yakalanan ve şimdi dört yıllık bir adli gözaltı için giden üç çocuğa anlatıyor.

BİR HİNT FAKİRİNİN OLAĞANÜSTÜ YOLCULUĞU OYUNCU KADROSU!

Dhanush Ajatashatru "Aja" Lavaş Patel olarak

İçten Singh genç Aja olarak

Bérénice Bejo Nelly Marnay olarak

Erin Moriarty Marie Rivière olarak

Barkhad Abdi Wiraj olarak

Gérard Jugnot Gustave Palourde olarak

Ben Miller Memur Smith olarak

Abel Jafri Kaptan Fik olarak

Sarah-Jeanne Labrosse Gül olarak

Kay Greidanus Pieter olarak

Amrutha Sant, Aja'nın annesi Siringh rolünde

sebze satıcısı olarak Harshad Kumar

Doktor olarak Rakesh Jaiswal

Romain Puertolas Thomas Grégoire olarak