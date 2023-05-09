Fakıbaba aday mı? 2023 Ahmet Eşref Fakıbaba nereden, hangi ilden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Ahmet Eşref Fakıbaba aday mı? 2023 Ahmet Eşref Fakıbaba milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Fakıbaba aday mı? 2023 Ahmet Eşref Fakıbaba milletvekili adayı mı? İşte detaylar...