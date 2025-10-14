Haberler

Faizsiz ev almak isteyen bir vatandaşı mağdur ettiler: Tüm taksitlerimi ödememe rağmen...

Faizsiz ev almak isteyen bir vatandaşı mağdur ettiler: Tüm taksitlerimi ödememe rağmen...
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fuzulev'in Karaman Merkez projesinden ev sahibi olmak isteyen bir vatandaş, yaklaşık 1 milyon TL ödeme yapmasına rağmen konutunun teslim edilmediğini belirterek mağduriyetini dile getirdi. Teslim tarihinin üzerinden 21 gün geçtiğini söyleyen vatandaş, firmadan net bir açıklama alamadığını ifade etti.

Fuzulev'in Karaman Merkez konut projesinden ev sahibi olmak isteyen bir vatandaş, tüm taksitlerini eksiksiz ödediğini ancak teslim tarihi geçmesine rağmen konutunun hala teslim edilmediğini belirterek mağduriyetini dile getirdi.

ÜZERİNDEN 21 GÜN GEÇTİ

Fuzulev aracılığıyla ev sahibi olmak isteyen bir vatandaş, yaşadığı teslimat sorunu nedeniyle tepkisini dile getirdi. Yaklaşık 1 milyon TL ödeme yaptığını belirten vatandaş, 18-30 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan teslimatın üzerinden 21 gün geçmesine rağmen herhangi bir gelişme olmadığını belirten vatandaş, "Tüm taksitlerimi zamanında ve eksiksiz olarak ödedim, istenen şartların tamamını yerine getirdim. Ancak ne genel merkezden ne de Karaman şubesinden net bir bilgi veriliyor. Sürekli topu birbirlerine atıyorlar, hatta artık telefonlarıma bile cevap vermiyorlar" ifadelerine yer verdi.

SÜREÇ BELİRSİZ

Devamında sürecin tamamen belirsizliğe bırakıldığını ve hiçbir yazılı açıklama yapılmadığını dile getiren vatandaş "Fuzulev'den beklentim, tapudan gün alınarak konutun bir an önce tarafıma teslim edilmesidir. Mağduriyetimin giderilmesini ve sürecin şeffaf yürütülmesini talep ediyorum" dedi.

İşte vatandaşın o şikayeti;

Faizsiz ev almak isteyen bir vatandaşı mağdur ettiler: Tüm taksitlerimi ödememe rağmen...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Emlak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gidecek mi kalacak mı? Icardi geleceği hakkındaki son kararını verdi

Geleceği hakkındaki son kararını verdi
Bella Hadid'ten ruh sağlığı itirafı: Bu bir zayıflık değil

Uzun süredir hastalıkla savaşan ünlü isimden yürek burkan paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.