Faizsiz ev almak isteyen bir vatandaşı mağdur ettiler: Tüm taksitlerimi ödememe rağmen...

Fuzulev'in Karaman Merkez konut projesinden ev sahibi olmak isteyen bir vatandaş, tüm taksitlerini eksiksiz ödediğini ancak teslim tarihi geçmesine rağmen konutunun hala teslim edilmediğini belirterek mağduriyetini dile getirdi.

ÜZERİNDEN 21 GÜN GEÇTİ

Fuzulev aracılığıyla ev sahibi olmak isteyen bir vatandaş, yaşadığı teslimat sorunu nedeniyle tepkisini dile getirdi. Yaklaşık 1 milyon TL ödeme yaptığını belirten vatandaş, 18-30 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan teslimatın üzerinden 21 gün geçmesine rağmen herhangi bir gelişme olmadığını belirten vatandaş, "Tüm taksitlerimi zamanında ve eksiksiz olarak ödedim, istenen şartların tamamını yerine getirdim. Ancak ne genel merkezden ne de Karaman şubesinden net bir bilgi veriliyor. Sürekli topu birbirlerine atıyorlar, hatta artık telefonlarıma bile cevap vermiyorlar" ifadelerine yer verdi.

SÜREÇ BELİRSİZ

Devamında sürecin tamamen belirsizliğe bırakıldığını ve hiçbir yazılı açıklama yapılmadığını dile getiren vatandaş "Fuzulev'den beklentim, tapudan gün alınarak konutun bir an önce tarafıma teslim edilmesidir. Mağduriyetimin giderilmesini ve sürecin şeffaf yürütülmesini talep ediyorum" dedi.

İşte vatandaşın o şikayeti;