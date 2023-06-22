Faiz yükseldi mi? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Faiz yüzde 15 mi oldu?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın katıldığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası faiz kararı kaç oldu? Faiz açıklandı mı? sorularının yanıtı merak edildi. Ekonomistler, faiz oranının 19.25'e yükseltilebileceği konusunda tahminde bulunmuştu. Faiz yüzde 15 mi oldu? Faiz yükseldi mi?

Hafize Gaye Erkan'ın Mehmet Şimşek ile birlikte açıkladığı PPK toplantısı sonrası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Türkiye'nin ekonomik yönetimi görevine geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın döneminin ilk faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak. Ekonomistler, son olarak yüzde 8.5 olarak belirlenen faiz oranının 19.25'e yükseltilebileceği konusunda hemfikir.

FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Merkez Bankası faiz oranını yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltti.

EKONOMİSTLER YÜKSELECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

AA Finans tarafından yapılan beklenti anketine katılan 18 ekonomistin değerlendirmesi sonucunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19.25'e çekileceği tahmin ediliyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı, 1.075 baz puan artırım şeklinde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri 350 ila 2.150 baz puanlık bir artış aralığında yer aldı ve yüzde 12 ile yüzde 30 arasında değişti. Yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında çeşitlilik gösterdi. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 olarak belirlendi.

Merkez Bankası, yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirecek. Erkan, 9 Haziran tarihinde görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devralmıştı.