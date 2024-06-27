Faiz sabit kalırsa dolar ne olur? (TCMB) Merkez Bankası faizi sabit bırakırsa dolar, euro, sterlin ne olur?

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutması durumunda, döviz kurları (dolar, euro, sterlin) üzerindeki etkiler çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Vatandaşlar, faizin sabit kalmasıyla dolar, euro ve sterlinin ne olacağını merak ediyor. Dolar, Euro ve Sterlin düşecek mi? Sorusunun cevabı aratılıyor.

FAİZ SABİT KALIRSA DOLAR NE OLUR?

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutması, piyasalarda istikrar ve güven sağlama amacı taşıyabilir. Bu durum, kısa vadede TL'nin değerinde büyük değişikliklere yol açmayabilir.

FAİZ SABİT KALIRSA DOLAR NE OLUR?

Eğer küresel piyasalarda dolar güçlü ise ve Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tutuyorsa, TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi olasıdır. Ancak, TL'nin değer kaybı hızlanabilir veya yavaşlayabilir.

Ekonomistlerin beklentileri faizin sabit bırakılacağı yönündeydi. Mayıs ayında da Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50'de sabit bırakmıştı. Kuruldan çıkan karara göre mayıs ayı faizi de yüzde 50 seviyesinde sabit bırakıldı.