Faiz sabit kalırsa altın ne olur? Faiz sabit kalırsa altın düşer mi?

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa altın ne olur? Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? soruları gündeme geliyor. Piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası faizi sabit tutarsa altın ne olur? Faiz sabit kalırsa altın düşer mi, yükselir mi? Detaylar haberimizdedir...

FAİZ SABİT KALIRSA ALTIN NE OLUR?

Uzmanlara göre, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutması durumunda altın ve doların hareketlerinde büyük bir dalgalanma beklenmiyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı, dolar ve altın fiyatları üzerindeki etkisi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ve kesin bir öngörüde bulunmak mümkün değildir. Eğer piyasalar faiz oranlarının sabit kalacağını öngörüyorsa, doların üzerinde büyük bir etkisi olmayabilir; zira piyasa bu durumu zaten fiyatlamış olacaktır. Altın genellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak kabul edilir. Dolayısıyla, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutması piyasalarda bir istikrar algısı yaratırsa, altına olan talep azalabilir.

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB PPK, temmuz ayı politika faizini belirlemek üzere toplandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığındaki toplantıda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) yüzde 50 oranında sabit tutuldu. Böylece faiz, nisan ayından bu yana dördüncü kez sabit tutulmuş oldu.