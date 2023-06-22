Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına karar verdi. Peki, Faiz oranları arttı mı? TCMB faizler düştü mü?

Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Yeni başkan Hafize Gaye Erkan'la ilk toplantısını yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini açıkladı. Peki, Faiz oranları arttı mı? TCMB faizler düştü mü?

FAİZ ORANLARI ARTTI MI?

Merkez Bankası faiz oranını yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltti

Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı. Merkez, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.

Kuruldan karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir. Küresel ekonomide enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaktadır.