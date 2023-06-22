Merkez Bankası merakla beklenen kararını açıklayarak, 27 ay sonra bir ilke imza attı ve haziran ayı faizini yüzde 15 seviyesine yükseltti. Merkez'in kararına ilişkin değerlendirme ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Peki Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek ne dedi? Mehmet Şimşek Twitter faiz açıklaması!

Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek ne dedi? Merkez Bankası merakla beklenen kararını açıklayarak, 27 ay sonra bir ilke imza attı ve haziran ayı faizini yüzde 15 seviyesine yükseltti. Merkez'in kararına ilişkin değerlendirme ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Peki Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek ne dedi? İşte, Mehmet Şimşek Twitter faiz açıklaması haberimizde...

MEHMET ŞİMŞEK FAİZ ARTIŞINA NE DEDİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın 27 ay sonra bir ilke imza atarak politika faizini yüzde 15 seviyesine çıkartması sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikasının Türkiye'ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacağını söyledi. Şimşek, "Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür" dedi.

MERKEZ'İN KARARINA İLİŞKİN İLK DEĞERLENDİRME

Bakan Şimşek, "Türkiye Yüzyılı'nın temel felsefesi üç kavramla somutlaşmıştır: İstikrar, Güven, Sürdürülebilirlik Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz ekonomi politikamız da bu kavramlar ekseninde şekillenecek, 85 milyon vatandaşımızın ve gelecek nesillerimizin huzur ve güven içinde daha müreffeh yaşamasını sağlamayı, bireylerin ve bir bütün olarak toplumun mutluluğa ulaşmasına imkan tanıyacak ekonomik çevreyi inşa etmeyi temel vizyon edinecektir.

"GÜVEN KURALA GÖRE POLİTİKALAR UYGULANARAK TEMİN EDİLEBİLİR"

Refah ve kalkınma için sürdürülebilir büyüme vazgeçilmez önkoşuldur. Sürdürülebilir büyüme bir yandan yatırımlar ve istihdam artışı diğer yandan da verimlilik artışı ile sağlanır. Yatırım ve istihdam kararları için en önemli belirleyici etken öngörülebilirliktir. Finansman koşulları çok elverişli de olsa, karlılık çok cazip de görünse öngörülebilirlik olmadan kalıcı yatırım ve istihdam artışı sağlamak mümkün değildir. Öngörülebilirliği sağlayacak olan ise güvendir. Güven, ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir.

"PİYASA EKONOMİSİ, SERBEST KAMBİYO REJİMİ..."

Fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikası, kamu kesimi mali dengesinde istikrarlı bir yapıyı ve sürdürülebilir bütçe finansmanını hedefleyen kurala dayalı öngörülebilir maliye politikası, piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi, dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi Türkiye'ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacaktır. Bu ise yatırımların ve üretimin finansmanını çok daha kolay hale getirecek, Türk lirasının yeniden istikrar kazanmasını, güvenilir bir para birimi haline gelmesini sağlayacaktır.

"MERKEZ'İN KARARINI BU ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRMEK GEREK"

Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür. 2002 yılından beri iktidarda olan hükümetlerimizin hükümet programlarındaki ekonomi politikalarında yer aldığı ve en son seçim beyannamemizde de ifade edildiği üzere ekonomi felsefemizin temeli; teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışa açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi modeli ilkeleri tarafından belirlenen çerçeveye dayanmaktadır. Bugün Merkez Bankası'nın aldığı kararı bu çerçevede değerlendirmek gerek" ifadelerini kullandı.