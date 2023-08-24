Faiz kararı sonrası gözler bankalarda! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları hareketlendi

Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları için gözler bankalarda! Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 17,5'tan yüzde 25'e yükseltti. Politika faizinin yükselmesiyle bankaların kredi faiz oranları merak edilmeye başlandı. Faiz artırımı kararı sonrası bankacılık kredileri ve kredi kartlarının faiz durumları araştırılıyor. Merkez Bankası'nın açıklamasında "parasal sıkıştırma" vurgusu dikkat çekmişti. İşte, bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Piyasaların beklediği kritik faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 25'e yükseltti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 17,5'ten yüzde 25'e yükseltti. Kararın ardından dolar ve altında dalgalanma yaşanırken gözler bankaların kredi faiz oranlarına çevrildi. Faizlerin yükselmesi bankaların faiz oranlarını da etkiliyor. Bankaların konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde!

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI (24 AĞUSTOS 2023)

Alternatif Bank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 70.000 TL 3 - 36 Ay %2,60 - %3,97

CEPTETEB İhtiyaç Kredisi 1.000 - 70.000 TL 1 - 36 Ay %1,98

DenizBank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 150.001 TL 1 - 36 Ayn%1,89 - %4,88

Enpara.com İhtiyaç Kredisi 1.000 - 70.000 TL 3 - 36 Ay %2,28 - %2,68

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi 1.000 - 500.000 TL 3 - 36 Ay %2,95 - %5,50

ING İhtiyaç Kredisi 500 - 175.000 TL 3 - 36 Ay %1,99 - %2,84

İş Bankası İhtiyaç Kredisi 3.000 - 70.000 TL 1 - 36 Ay %2,75 - %2,95

N Kolay İhtiyaç Kredisi 2.000 - 70.000 TL 1 - 36 Ay %4,69 - %4,89

TEB - Türk Ekonomi Bankası İhtiyaç Kredisi 1.000 - 70.000 TL 1 - 36 Ay %1,98

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 70.000 TL 1 - 36 Ay %1,99 - %2,81

Türkiye Finans İhtiyaç Kredisi 1.000 - 70.000 TL 1 - 36 Ay %3,19 - %3,49

Vakıf Katılım İhtiyaç Kredisi 1.000 - 100.000 TL 1 - 36 Ay %2,09 - %2,99

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi 1.000 - 200.000 TL 1 - 36 Ay %2,95 - %5,75

Kuveyt Türk İhtiyaç Kredisi 1.000 - 100.000 TL 1 - 36 Ay %0,00 - %2,98

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KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI (24 AĞUSTOS 2023)

1 milyon TL tutarında 10 yıl vadeli konut kredisinde bankaların kredi faiz oranları şu şekilde:

Akbank Konut Kredisi

Faiz Oranı

%2,90

Aylık Taksit

29.970,16 TL

ING Konut Kredisi

Faiz Oranı

%2,49

Aylık Taksit

26.273,20 TL

Türkiye Finans Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%2,59

Aylık Taksit

27.162,91 TL

İş Bankası Konut Kredisi

Faiz Oranı

%2,85

Aylık Taksit

29.512,73 TL

Vakıf Katılım Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%2,89

Aylık Taksit

29.878,54 TL

Garanti BBVA Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage

Faiz Oranı

%3,06

Aylık Taksit

31.444,76 TL

Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı

%2,39

Aylık Taksit

25.392,08 TL

VakıfBank SarıPanjur Konut Kredisi (Sıfır konut)

Faiz Oranı

%2,39

Aylık Taksit

25.392,08 TL

Ziraat Bankası Konut Kredisi

Faiz Oranı

%2,49

Aylık Taksit

26.273,20 TL

Yapı Kredi Konut Kredisi

Faiz Oranı

%3,01

Aylık Taksit

30.982,24 TL

Ziraat Katılım Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%3,09

Aylık Taksit

31.722,98 TL

QNB Finansbank Standart Mortgage

Faiz Oranı

%3,12

Aylık Taksit

32.001,72 TL

Fibabanka Konut Kredisi

Faiz Oranı

%3,24

Aylık Taksit

33.121,69 TL

DenizBank Mortgage Kredisi

Faiz Oranı

%3,29

Aylık Taksit

33.590,60 TL

ICBC Bank Turkey Yeni Evim Kredisi

Faiz Oranı

%3,29

Aylık Taksit

33.590,60 TL

Albaraka Türk Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%3,35

Aylık Taksit

34.154,93 TL

Alternatif Bank Konut Kredisi

Faiz Oranı

%3,55

Aylık Taksit

36.048,11 TL

Şekerbank Konut Kredisi

Faiz Oranı

%3,60

Aylık Taksit

36.524,09 TL

Anadolubank Konut Kredisi

Faiz Oranı

%3,85

Aylık Taksit

38.918,19 TL

HSBC Konut Kredisi

Faiz Oranı

%3,90

Aylık Taksit

39.399,60 TL

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI (24 AĞUSTOS 2023)

400.000 TL değerinde 36 ay vadeli 2. el taşıt kredisinde kredi faiz oranları şu şekilde:

Akbank Taşıt Kredisi İkinci El

Faiz Oranı

%4,89

Aylık Taksit

28.530,65 TL

Kuveyt Türk 2. El Araç Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%3,14

Aylık Taksit

21.395,59 TL

Vakıf Katılım 2. El Taşıt Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%3,29

Aylık Taksit

21.973,28 TL

Türkiye Finans 2. El Taşıt Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%3,29

Aylık Taksit

21.973,28 TL

İş Bankası Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı

%3,49

Aylık Taksit

22.754,17 TL

Garanti BBVA Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı

%5,69

Aylık Taksit

32.042,78 TL

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı

%2,65

Aylık Taksit

19.558,09 TL

Halkbank Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı

%2,75

Aylık Taksit

19.926,77 TL

Ziraat Katılım 2. El Taşıt Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%3,09

Aylık Taksit

21.204,58 TL

TEB Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı

%3,75

Aylık Taksit

23.786,94 TL

Alternatif Bank Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı

%3,82

Aylık Taksit

24.068,30 TL

Şekerbank Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı

%3,83

Aylık Taksit

24.108,61 TL

Anadolubank Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı

%3,89

Aylık Taksit

24.351,04 TL

DenizBank Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı

%4,49

Aylık Taksit

26.828,54 TL

Yapı Kredi Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı

%4,59

Aylık Taksit

27.250,44 TL