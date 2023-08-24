Faiz kararı sonrası gözler bankalarda! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları hareketlendi
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Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları için gözler bankalarda! Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 17,5'tan yüzde 25'e yükseltti. Politika faizinin yükselmesiyle bankaların kredi faiz oranları merak edilmeye başlandı. Faiz artırımı kararı sonrası bankacılık kredileri ve kredi kartlarının faiz durumları araştırılıyor. Merkez Bankası'nın açıklamasında "parasal sıkıştırma" vurgusu dikkat çekmişti. İşte, bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...
Piyasaların beklediği kritik faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 25'e yükseltti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 17,5'ten yüzde 25'e yükseltti. Kararın ardından dolar ve altında dalgalanma yaşanırken gözler bankaların kredi faiz oranlarına çevrildi. Faizlerin yükselmesi bankaların faiz oranlarını da etkiliyor. Bankaların konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde!
Alternatif Bank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 70.000 TL 3 - 36 Ay %2,60 - %3,97
CEPTETEB İhtiyaç Kredisi 1.000 - 70.000 TL 1 - 36 Ay %1,98
DenizBank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 150.001 TL 1 - 36 Ayn%1,89 - %4,88
Enpara.com İhtiyaç Kredisi 1.000 - 70.000 TL 3 - 36 Ay %2,28 - %2,68
Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi 1.000 - 500.000 TL 3 - 36 Ay %2,95 - %5,50
ING İhtiyaç Kredisi 500 - 175.000 TL 3 - 36 Ay %1,99 - %2,84
İş Bankası İhtiyaç Kredisi 3.000 - 70.000 TL 1 - 36 Ay %2,75 - %2,95
N Kolay İhtiyaç Kredisi 2.000 - 70.000 TL 1 - 36 Ay %4,69 - %4,89
TEB - Türk Ekonomi Bankası İhtiyaç Kredisi 1.000 - 70.000 TL 1 - 36 Ay %1,98
QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 70.000 TL 1 - 36 Ay %1,99 - %2,81
Türkiye Finans İhtiyaç Kredisi 1.000 - 70.000 TL 1 - 36 Ay %3,19 - %3,49
Vakıf Katılım İhtiyaç Kredisi 1.000 - 100.000 TL 1 - 36 Ay %2,09 - %2,99
Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi 1.000 - 200.000 TL 1 - 36 Ay %2,95 - %5,75
Kuveyt Türk İhtiyaç Kredisi 1.000 - 100.000 TL 1 - 36 Ay %0,00 - %2,98
1 milyon TL tutarında 10 yıl vadeli konut kredisinde bankaların kredi faiz oranları şu şekilde:
Akbank Konut Kredisi
Faiz Oranı
%2,90
Aylık Taksit
29.970,16 TL
ING Konut Kredisi
Faiz Oranı
%2,49
Aylık Taksit
26.273,20 TL
Türkiye Finans Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı
%2,59
Aylık Taksit
27.162,91 TL
İş Bankası Konut Kredisi
Faiz Oranı
%2,85
Aylık Taksit
29.512,73 TL
Vakıf Katılım Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı
%2,89
Aylık Taksit
29.878,54 TL
Garanti BBVA Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage
Faiz Oranı
%3,06
Aylık Taksit
31.444,76 TL
Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı
%2,39
Aylık Taksit
25.392,08 TL
VakıfBank SarıPanjur Konut Kredisi (Sıfır konut)
Faiz Oranı
%2,39
Aylık Taksit
25.392,08 TL
Ziraat Bankası Konut Kredisi
Faiz Oranı
%2,49
Aylık Taksit
26.273,20 TL
Yapı Kredi Konut Kredisi
Faiz Oranı
%3,01
Aylık Taksit
30.982,24 TL
Ziraat Katılım Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı
%3,09
Aylık Taksit
31.722,98 TL
QNB Finansbank Standart Mortgage
Faiz Oranı
%3,12
Aylık Taksit
32.001,72 TL
Fibabanka Konut Kredisi
Faiz Oranı
%3,24
Aylık Taksit
33.121,69 TL
DenizBank Mortgage Kredisi
Faiz Oranı
%3,29
Aylık Taksit
33.590,60 TL
ICBC Bank Turkey Yeni Evim Kredisi
Faiz Oranı
%3,29
Aylık Taksit
33.590,60 TL
Albaraka Türk Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı
%3,35
Aylık Taksit
34.154,93 TL
Alternatif Bank Konut Kredisi
Faiz Oranı
%3,55
Aylık Taksit
36.048,11 TL
Şekerbank Konut Kredisi
Faiz Oranı
%3,60
Aylık Taksit
36.524,09 TL
Anadolubank Konut Kredisi
Faiz Oranı
%3,85
Aylık Taksit
38.918,19 TL
HSBC Konut Kredisi
Faiz Oranı
%3,90
Aylık Taksit
39.399,60 TL
400.000 TL değerinde 36 ay vadeli 2. el taşıt kredisinde kredi faiz oranları şu şekilde:
Akbank Taşıt Kredisi İkinci El
Faiz Oranı
%4,89
Aylık Taksit
28.530,65 TL
Kuveyt Türk 2. El Araç Finansmanı
Kâr Payı Oranı
%3,14
Aylık Taksit
21.395,59 TL
Vakıf Katılım 2. El Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı
%3,29
Aylık Taksit
21.973,28 TL
Türkiye Finans 2. El Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı
%3,29
Aylık Taksit
21.973,28 TL
İş Bankası Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı
%3,49
Aylık Taksit
22.754,17 TL
Garanti BBVA Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı
%5,69
Aylık Taksit
32.042,78 TL
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı
%2,65
Aylık Taksit
19.558,09 TL
Halkbank Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı
%2,75
Aylık Taksit
19.926,77 TL
Ziraat Katılım 2. El Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı
%3,09
Aylık Taksit
21.204,58 TL
TEB Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı
%3,75
Aylık Taksit
23.786,94 TL
Alternatif Bank Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı
%3,82
Aylık Taksit
24.068,30 TL
Şekerbank Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı
%3,83
Aylık Taksit
24.108,61 TL
Anadolubank Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı
%3,89
Aylık Taksit
24.351,04 TL
DenizBank Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı
%4,49
Aylık Taksit
26.828,54 TL
Yapı Kredi Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı
%4,59
Aylık Taksit
27.250,44 TL