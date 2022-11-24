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Faiz kararı sonrası dolar ne oldu? Faiz kararı sonrası dolar arttı mı, düştü mü? Merkez Bankası faiz indirim kararı sonrası dolar yükselir mi?

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Faiz kararı sonrası dolar ne oldu? Faiz kararı sonrası dolar arttı mı, düştü mü? Merkez Bankası faiz indirim kararı sonrası dolar yükselir mi?

Politika faizi 150 baz puan indirildi. Bu gelişmenin ardından Faiz kararı sorası dolar ne oldu? Sorusu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Faiz kararı sonrası dolar ne oldu? Sorusu konuya ilişkin en sık merak edilenler arasında. Peki, Faiz kararı sonrası dolar ne oldu? Faiz kararı sonrası dolar arttı mı, düştü mü? Merkez Bankası faiz indirim kararı sonrası dolar yükselir mi, düşer mi?

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Piyasaların beklediği faiz kararı çıktı: Merkez Bankası 150 baz puanlık indirime gitti, politika faizi yüzde 10,5'e düşürüldü. TCMB, faiz oranında 150 baz puanlık indirime giderek yüzde 10,5'e indirdi. Yapılan indirimlerin ardından Faiz kararı sonrası dolar ne oldu? Sorusu merak konusu oldu. Bu haberimizde merak edenler için Faiz kararı sorası dolar arttı mı, düştü mü? Sorularını yanıtladık. Peki, Faiz kararı sonrası dolar ne oldu? Faiz kararı sonrası dolar arttı mı, düştü mü?Merkez Bankası faiz indirim kararı sonrası dolar yükselir mi, düşer mi?

FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE OLDU?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

Merkez Bankası faizi artırırsa; doların 18,62 TL seviyelerinden aşağı yönlü hareket edeceği beklenilir.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşeceği beklenilir ve doların 18,37 TL'den aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.

Merkez Bankası faizi düşürürse; doların 18,62 TL seviyelerinden yukarı yönlü hareket edeceği beklenilir.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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