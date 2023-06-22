FAİZ KARARI SON DAKİKA! Faiz kaç baz puan arttı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? gündeme geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını açıkladı. Faiz kaç baz puan arttı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? merak ediliyor. Peki, Faiz kaç baz puan arttı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz kararı son dakika!

Faiz kaç baz puan arttı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? soruları merak ediliyor. Türkiye faiz kararı ve faiz kaç baz puan arttı sorularına yanıt aranıyor. FAİZ KARARI SON DAKİKA! Faiz kaç baz puan arttı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? gündeme geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını açıkladı. FAİZ KARARI SON DAKİKA! Faiz kaç baz puan arttı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Detaylar haberimizdedir…

FAİZ KARARI SON DAKİKA!

Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.

FAİZ KAÇ BAZ PUAN ARTTI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır." ifadelerine yer verildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.