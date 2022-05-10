Faiz kararı ne zaman? TCMB Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Mayıs ayı için tüm dikkatler Merkez Bankası faiz kararı açıklamasına çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı gelecek haftalarda PPK toplantısı ardından belli olacak. TCMB Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Faiz kararı ne zaman?

TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

TCMB, Merkez Bankası faiz kararı 26 Mayıs tarihinde açıklanacak. Karar saat 14:00'de yayınlanacak. Piyasalar bankanın politika faizinde vereceği yöne göre netlik kazanacak.

SON KARARDA NE OLDU?

Merkez Bankası 2022'nin dördüncü faiz kararı 14 Nisan'da açıkladı. Piyasa beklentisi doğrultusunda faiz yüzde 14'te sabit kaldı. Böylece Merkez Bankası 2022'nin ilk 4 ayında da faize müdahale etmemiş oldu.

2021 yılının Eylül ayında seri faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası, 4 ayda 500 baz puan indirim yaparak faizi yüzde 14'e çekmişti. 2022 yılıyla birlikte faiz indirimine ara veren banka, ocak-şubat-mart aylarında faizi sabit bırakmıştı. Yılın dördüncü faiz kararını açıklayan Merkez, piyasa beklentisi doğrultusunda bu ay da faizlerde değişiklik yapmadı. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi.

Merkez'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Etkisi sürmekte olan jeopolitik riskler, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel gıda güvenliğindeki belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürmekte, varlık alım programlarını azaltarak devam ettirmektedir.

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