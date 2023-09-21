Merkez Bankası bugün düzenleyeceği Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda yeni faiz kararını duyuracak. Ekonomistler politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor. Peki ama Faiz kararı ne zaman açıklanıyor, açıklandı mı, beklenti ne? TCMB, PPK faiz saat kaçta açıklanıyor? İşte detaylar…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.Banka son 3 toplantıda faiz oranını 16,5 puan artırıp yüzde 25'e çıkarttı. Ekonomistler bugün de faizin 500 baz puan artışıyla yüzde 30 olacağını düşünüyor. Peki ama Faiz kararı ne zaman açıklanıyor, açıklandı mı, beklenti ne? Tcmb, PPK faiz saat kaçta açıklanıyor? İşte detaylar…

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR, AÇIKLANDI MI?

Merkez Bankası bugün saat 14.00'te düzenleyeceği Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda yeni faiz kararını duyuracak.

Tcmb'nin enflasyonla mücadele kapsamında enflasyonun ana eğilimini geriletmek için sıkı para politikasına devam etmesi bekleniyor. Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash Tcmb'nin politika faizinde 500 baz puanlık artırıma gideceği öngörüsünde bulundu. Bu arada TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor.

TCMB, PPK FAİZ SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 750 baz puan artırılarak yüzde 17,50'den yüzde 25'e yükseltilmişti. Öte yandan Merkez Bankası bugün saat 14.00'te düzenleyeceği Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda yeni faiz kararını duyuracak.