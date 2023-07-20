Haziran ayı politika faizini yüzde 15'e yükselten Merkez Bankası, temmuz faiz kararını açıklayacak. Son zamanlarda vatandaşların gündeminde yer alan faiz kararı ile ilgili arama motorlarında Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Son dakika! Faiz kararı beklentisi nedir? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? soruları araştırılıyor.

Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Son dakika! Faiz kararı beklentisi nedir? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıklayacak. Merak edilenler arasında yer alan Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Son dakika! Faiz kararı beklentisi nedir? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı politika faizini yüzde 15'e yükselten Merkez Bankası, temmuz faiz kararını ise bugün saat 14.00'te ilan edecek. Ekonomistler politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çekilmesi öngörüyor.

YIL SONU BEKLENTİ YÜZDE 28.5

20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

GEÇEN AY 15'E ÇIKTI

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 650 baz puan artırılarak yüzde 8,50'dan yüzde 15'e yükseltilmişti.