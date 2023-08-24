Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizin bu ay da yükselmesi bekleniyor! Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanır?

Politika faizinde bir süredir artışa giden Merkez Bankası, yeni faiz kararının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Artışın devam edeceğini öngörülürken geçtiğimiz ay politika faizi 17.5 olmuştu. Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanır mı, saat kaçta? sorularının yanıtı araştırılırken ekonomistlerden de konuyla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.

Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 17.5'e çekti. Vatandaşların gündeminde yer alan faiz kararı hakkında merak edilenler ise araştırılıyor. Merakla beklenen faiz kararı ile ilgili aratılan Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanır mı, saat kaçta? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Politika faizinde bir süredir artışa giden Merkez Bankası, yeni faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Artışın devam edeceğini öngören ekonomistler ise faizin yüzde 17.5'ten yüzde 20 seviyesine çıkacağını tahmin ediyor.

YÜZDE 20'YE ÇIKACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tamamı yüzde 17,5 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 18 ila yüzde 20,5 bandında yer alıyor. Bloomberg HT'nin anketine katılan 20 kurumun medyan beklentisi, ağustos ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 20 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Ağustos ayı anketinde; maksimum beklenti yüzde 20, minimum beklenti ise yüzde 16 oldu.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 20-30 ARASINDA

AA Finans'ın 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi ise 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında; yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu.