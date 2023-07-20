Haziran ayı politika faizini yüzde 15'e yükselten Merkez Bankası, temmuz faiz kararını ise açıklayacaktır. Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? merak ediliyor. Faiz kararı ne zaman açıklanacak ve Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak gündeme geliyor. Peki, Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Faiz kararı ne zaman açıklanacak ve Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıklayacaktır. Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? soruları gündeme geliyor. Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı politika faizini yüzde 15'e yükselten Merkez Bankası, temmuz faiz kararını ise bugün saat 14.00'te ilan edecek. Ekonomistler politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çekilmesi öngörüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün saat 14.00'te faizi açıklayacak. Geçen ay yüzde 15'e çıkarılan faizin yarın da 500 baz puan artırılarak yüzde 20'ye yükseltilmesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 650 baz puan artırılarak yüzde 8,50'dan yüzde 15'e yükseltilmişti.