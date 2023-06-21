Vatandaşların merak ettiği Merkez Bankası faiz kararı hakkında merak edilenler oldukça fazla. Seçimin ardından ekonomide dümene geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan döneminin ilk faiz kararı merak ediliyor. Peki, Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı açıklandı mı?

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Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı açıklandı mı? soruları aratılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı merak edilirken vatandaşlar arama motorlarında Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı açıklandı mı? sorularına yanıt aranıyor. İşte merak edilenler...

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yarın saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Tüm gözlerin çevrildiği karar için tahminde bulunan ekonomistler, yüzde 8.5 olan politika faizinin 1075 baz puan artışla yüzde 19.25'e çıkarılacağı fikrinde.

ARTIŞ KONUSUNDA BİRLEŞTİLER

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

YIL SONU BEKLENTİSİZİ YÜZDE 25

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

YENİ BAŞKAN ERKAN'IN İLK TOPLANTISI

Merkez Bankası, yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk Para Politikası Kurulu toplantısını yapacak. Erkan, 9 Haziran'da Şahap Kavcıoğlu'dan görevi devralmıştı.