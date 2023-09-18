Son dönemlerde ekonomik dalgalanmaların merkezinde yer alan faiz kararı, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Bu önemli kararın ne zaman açıklanacağı konusu ise piyasaların gündemini meşgul ediyor. Peki, Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı heyecanla bekleniyor.Faiz oranlarındaki her türlü değişiklik, ekonomide büyük etkiler yaratabiliyor. Bu nedenle faiz kararının ne zaman açıklanacağına dair bilgi, ekonomik çevreler tarafından büyük önem taşıyor. Peki, Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizde...

AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. 750 baz puan artışa giden Merkez Bankası, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ikinci kez toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17.5 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Ve böylece Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 17.5'e seviyelerine çıkarmıştı.

EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz ay faiz kararı Ağustos'un 23'ünde açıklanmıştır. Eylül ayı faiz kararının ayın sonlarına doğru açıklanması öngörülüyor.