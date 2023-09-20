Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, Merkez Bankası'nın alacağı kararı ve faiz oranlarının ne yönde değişeceğini yakından izliyor. Peki, Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte detaylar...

Faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak araştırılmaktadır. Faiz oranı hangi açıklanacak merak konusu oldu. Peki, Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Detaylar haberimizde...

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?