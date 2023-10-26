Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, ne zaman açıklanacak? SON DAKİKA! Faiz oranı ne kadar oldu? PPK faiz açıklaması!
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Geçen ay politika faizini yüzde 30 seviyesine yükselten Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı faiz kararı araştırılıyor. Vatandaşlar Faiz kararı ne oldu, ne zaman açıklanacak? SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz oranı ne kadar oldu? PPK faiz açıklamasını araştırıyor. İşte faiz oranı!
Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Merkez Bankası faiz kararı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Faiz kararı ne oldu, ne zaman açıklanacak? SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz oranı ne kadar oldu? PPK faiz açıklaması!
FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentilerine paralel olarak 500 baz puan artışa giden Merkez Bankası, faizi yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkardı.
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