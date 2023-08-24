Faiz kararı ne oldu? 24 AĞUSTOS MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI! Ağustos ayı faiz oranı nedir?

Merkez Bankası'nın 24 Ağustos tarihli faiz kararı kamuoyu ile paylaşıldı. Ağustos ayına dair belirlenen yeni faiz oranı merak konusu oldu. Peki, Faiz kararı ne oldu? Ağustos ayı faiz oranı nedir? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı araştırılan konular arasında yer alıyor. Politika faizinde bir süredir artışa giden Merkez Bankası'nın bugün vereceği karar heyecanla bekleniyor. Ağustos ayı faiz oranı ne olacak merak konusu oldu. Faiz artacak mı yoksa azalacak mı? Peki, Faiz kararı ne oldu? Ağustos ayı faiz oranı nedir? Detaylar haberimizde...

FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Milyonların merakla beklediği karar bugün saat 14.00'te açıklanacak. Geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 17.5'e çeken Merkez'in bu ay faizi yüzde 20 seviyesine yükseltmesi bekleniyor.

FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

Foreks anketine katılan 21 ekonomistin tamamı faizin artırılacağını öngördü. En yüksek tahmin yüzde 20 olurken, en düşük tahmin yüzde 18,25 olarak gerçekleşti. Ankette, yüzde 25 seviyesinde oluşan 2023 yıl sonu ve 12 ay sonrasın tahminleri faiz beklentileri ise korundu. Ankete katılım sağlayan 15 ekonomistin yıl sonuna ilişkin en yüksek ve en düşük beklentileri de yüzde 30 ve yüzde 20 olarak sabit kaldı. Geçen ayki ankette medyan tahmin yüzde 27 seviyesinde oluşmuş, tahmin aralığı ise yüzde 40 ila yüzde 23,5 bandında gerçekleşmişti.

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tamamı yüzde 17,5 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 18 ila yüzde 20,5 bandında yer alıyor. Bloomberg HT'nin anketine katılan 20 kurumun medyan beklentisi, ağustos ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 20 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Ağustos ayı anketinde; maksimum beklenti yüzde 20, minimum beklenti ise yüzde 16 oldu.