Faiz kararı ne olacak, faiz artacak mı ve Merkez Bankası faiz kararı 2023 araştırılıyor. Haziran ayı politika faizini yüzde 15'e yükselten Merkez Bankası, temmuz faiz kararını ise bugün saat 14.00'te ilan edecek. Faiz kararı ne olacak, faiz artacak mı ve Merkez Bankası faiz kararı 2023 gündeme geliyor. Peki, Faiz kararı ne olacak, faiz artacak mı? Merkez Bankası faiz kararı 2023!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün saat 14.00'te faizi açıklayacak. Faiz kararı ne olacak, faiz artacak mı? Merkez Bankası faiz kararı 2023 gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Faiz kararı ne olacak, faiz artacak mı? Merkez Bankası faiz kararı 2023! Detaylar haberimizdedir…

FAİZ KARARI NE OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün saat 14.00'te faizi açıklayacak. Geçen ay yüzde 15'e çıkarılan faizin yarın da 500 baz puan artırılarak yüzde 20'ye yükseltilmesi bekleniyor.

FAİZ ARTACAK MI?

20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 650 baz puan artırılarak yüzde 8,50'dan yüzde 15'e yükseltilmişti.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023

Haziran ayı politika faizini yüzde 15'e yükselten Merkez Bankası, temmuz faiz kararını ise bugün saat 14.00'te ilan edecek. Ekonomistler politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çekilmesi öngörüyor.