Üye Girişi
Haberler

Faiz kararı kaç oldu? Faiz kararı açıklandı mı? Faiz ne kadar oldu?

Gündem Haberleri

Haziran ayı politika faizini yüzde 15'e yükselten Merkez Bankası, temmuz faiz kararını açıkladı. Ekonomi dünyasının ve yatırımcıların yakından takip ettiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanmasının ardından arama motorlarında Faiz kararı kaç oldu? Faiz kararı açıklandı mı? Faiz ne kadar oldu? soruları aratıldı.

Faiz kararı kaç oldu? Faiz kararı açıklandı mı? Faiz ne kadar oldu? merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı. Gündemde yer alan faiz kararı ile ilgili merak edilenler arasında Faiz kararı kaç oldu? Faiz kararı açıklandı mı? Faiz ne kadar oldu? soruları yer aldı.

FAİZ KARARI KAÇ OLDU?

Merkez Bankası faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 17.5'e yükseltti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ikinci kez toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17.5 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Merkez Bankası TCMB Gündem Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title