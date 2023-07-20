Haziran ayı politika faizini yüzde 15'e yükselten Merkez Bankası, temmuz faiz kararını açıkladı. Ekonomi dünyasının ve yatırımcıların yakından takip ettiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanmasının ardından arama motorlarında Faiz kararı kaç oldu? Faiz kararı açıklandı mı? Faiz ne kadar oldu? soruları aratıldı.

Faiz kararı kaç oldu? Faiz kararı açıklandı mı? Faiz ne kadar oldu? merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı. Gündemde yer alan faiz kararı ile ilgili merak edilenler arasında Faiz kararı kaç oldu? Faiz kararı açıklandı mı? Faiz ne kadar oldu? soruları yer aldı.

FAİZ KARARI KAÇ OLDU?

Merkez Bankası faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 17.5'e yükseltti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ikinci kez toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17.5 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.