Faiz kararı CANLI YAYIN! 26 Ekim Merkez Bankası faiz kararı açıklaması CANLI İZLE!

26 Ekim'de yapılacak olan faiz kararı, merakla beklenen bir gelişme. Bu önemli kararın sonuçları canlı yayında izlenebilecek. Ekonomi dünyası, bu kararı ve sonuçlarını yakından takip edecek.

Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı merakla bekleniyor. Kullanıcılar tarafından faiz kararı canlı izle araştırılıyor. Faiz kararı ne kadar oldu merak konusu oldu. İşte, Merkez bankası faiz kararı izle!

FAİZ KARARI NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentilerine paralel olarak 500 baz puan artışa giden Merkez Bankası, faizi yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkardı.

GEÇEN AY 500 BAZ PUAN ARTIRDI

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti. Merkez Bankası'nın bu toplantıda da faiz artırımına devam etmesi bekleniyor.