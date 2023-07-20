Faiz kararı CANLI İZLE! Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz kararı doları, altını nasıl etkiler?

Faiz kararı canlı izlemek isteyenler, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz kararı doları, altını nasıl etkiler? sorularına yanıt arıyor. Haziran ayı politika faizini yüzde 15'e yükselten Merkez Bankası, temmuz faiz kararını ise bugün saat 14.00'te ilan edecek. Faiz kararı canlı izleme linki ve Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz kararı doları, altını nasıl etkiler? merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz kararı doları, altını nasıl etkiler?

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Haziran ayı politika faizini yüzde 15'e yükselten Merkez Bankası, temmuz faiz kararını ise bugün saat 14.00'te ilan edecek. Ekonomistler politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çekilmesi öngörüyor.

20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

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FAİZ KARARI DOLARI NASIL ETKİLER?

Merkez Bankası faizi indirirse, banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesi demektir. Faizlerin düşmesi, yatırımın artmasına ve ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar. Merkez Bankası faiz kararlarının TL/dolar üzerindeki beklentileri şu şekildedir: Merkez Bankası faizi artırırsa; doların aşağı yönlü hareket edeceği beklenilir.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşeceği beklenilir ve doların aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.

Merkez Bankası faizi düşürürse; doların yukarı yönlü hareket edeceği beklenilir.

FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLER?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.