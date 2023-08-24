TCMB tarafından bugün açıklanacak olan faiz kararının piyasaları ne yönde etkileyeceğine dair araştırmalar sürüyor. Faiz kararı sonrası borsanın ne yönde hareket edeceğini merak eden vatandaşlar Faiz kararı beklentisi ne yönde? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Faiz kararı beklentisi ne yönde? Faiz kararı sonrası borsa ne olur, düşer mi, yükselir mi?

Faiz kararı sonrası borsa da yükseliş mi, düşüş mü olacağını merak etmekte olan birçok yatırımcı tarafından Faiz kararı beklentisi ne yönde? Sorusu sorgulatılmakta. Bugün açıklanacak olan faiz kararının ardından altını, doları nasıl etkileyeceği en çok merak edilen sorulardan bir tanesi oluyor. Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 17.5'e seviyelerine çıkarmıştı. Peki, Faiz kararı beklentisi ne yönde? Faiz kararı sonrası borsa ne olur, düşer mi, yükselir mi?

FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tamamı yüzde 17,5 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 18 ila yüzde 20,5 bandında yer alıyor. Bloomberg HT'nin anketine katılan 20 kurumun medyan beklentisi, ağustos ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 20 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Ağustos ayı anketinde; maksimum beklenti yüzde 20, minimum beklenti ise yüzde 16 oldu. Buna göre açıklanacak olan faiz oranında bir yükseliş olacağı öngörülmekte.

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MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIRSA BORSA NE OLUR?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.