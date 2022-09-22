Faiz indirimi borsayı nasıl etkiler? Faiz indirim kararı sonrası borsa ne olur?

Merkez Bankası, bugün merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Her faiz kararı öncesi olduğu gibi vatandaşlar Merkez Bankası faiz kararları sonrası ekonomik verilerin ne yönde seyredeceğini merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Faiz kararı borsa ilişkisi!

Faiz indirimi borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası, bugün merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Her faiz kararı öncesi olduğu gibi vatandaşlar Merkez Bankası faiz kararları sonrası ekonomik verilerin ne yönde seyredeceğini merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Faiz kararı borsa ilişkisi haberimizde...

FAİZ İNDİRİMİ BORSAYI NASIL ETKİLER?

Türkiye'de para politikası ve varlık fiyatlarına ilişkin son dönemde yapılan çalışmalarda, genel olarak vaka çalışması ve benzeri yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir. Yine literatürle tutarlı olarak para politikası sürprizleri, yapılan çalışmalarda ayrıştırılmış ve bunun için farklı yöntemlere yer verilmiştir.

Para politikası sürprizlerinin ayrıştırılmasında piyasa tabanlı ölçümlerin kullanıldığı çalışmalar incelendiğinde, Duran ve diğerleri (2010) ile Aktaş ve diğerleri (2009) vadesine bir ay kalan Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) faizini, İnal (2006) vadesine en yakın DİBS faizini almıştır. Piyasa anketlerini kullanan çalışmalara bakıldığında ise Demiralp ve Yılmaz (2010) Reuters, Gülşen ve diğerleri (2010) Bloomberg tarafından yapılan anketleri kullanmışlardır.

Konu ile ilgili yapılan çalışmalar model seçimi bazında değerlendirildiğinde, Aktaş ve diğerleri (2009) ile Demiralp ve Yılmaz (2010)'ın vaka çalışmasını kullandıkları görülmektedir. Ancak Duran ve diğerleri (2010) daha önce de bahsedilen, Rigobon ve Sack (2004)'ın değişen varyansa dayalı tahmin yöntemini kullanmıştır.

Demiralp ve Yılmaz (2010) para politikası sürprizlerinin İMKB-100 endeksi üzerinde, Aktaş ve diğerleri (2009) para politikası sürprizlerinin İMKB-100 ve İMKB-Mali endeksleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Diğer yandan, Duran ve diğerleri (2010) para politikası sürprizlerinin İMKB-Tüm ve diğer alt endeksler üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Çalışmanın önemli sonuçlarından bir tanesi de vaka çalışması ve değişen varyansa dayalı tahmin modelinden elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında, vaka çalışması ile elde edilen katsayı tahminlerinin istatistiksel olarak yanlı çıkmamasıdır. Söz konusu sonuç, vaka çalışmasının Rigobon ve Sack (2004) tarafından eleştirilen piyasa ve para politikası şoklarına ilişkin varsayımlarının istatistiksel olarak reddedilemediği, Türkiye'de para politikası kararları ve hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkinin incelenmesinde vaka çalışmasının yeterli olduğu ve modele ayrıca eşanlılığın dahil edilmesinin tahmin edilen katsayının etkinliğinde artış sağlamayacağı şeklinde yorumlanabilir.

Türkiye'de hisse senetlerine olan talep ekonomiye olan güvenle paralel olarak artmaya devam etmektedir. Para politikasının hisse senedi fiyatları üzerine etkisinde Türkiye için yapılan çalışmalar ise söz konusu etkinin varlığına ilişkin olarak birbirlerinden farklı sonuçlara ulaşmışlardır. Bu çalışmalara, dördüncü bölümdeki ampirik çalışma sonuçları ile karşılaştırma yapılması aşamasında tekrar değinilmiştir. Türkiye'de para politikası karar alma mekanizmasına ilişkin açıklamalar ve literatürde yer alan tartışmalar ise para politikası kararlarının hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisinin incelenmesinde 2005 yılı sonrasına ilişkin verilerin kullanılmasının daha yerinde olduğunu göstermektedir.

Türkiye'de para politikası kararlarının hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisinin araştırılmasında literatür bölümünde bahsedilen ve sıkça kullanılan vaka çalışması kullanılmıştır. Daha önce belirtildiği üzere, Duran ve diğerleri (2010)'nin elde ettikleri sonuçlar, vaka çalışması sonuçlarının yanlı olmadığını göstermiştir. Vaka çalışması sonuçlarının yanlı olmaması, kullanılan modelde para politikası ve hisse senedi fiyatları arasında eşanlılık probleminin olmadığı şeklinde yorum yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Böylelikle model aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BORSA İLİŞKİSİ

Merkez Bankası faiz kararının borsaya etkisi ile ilgili detaylı bilgi için Baki Cem Şahin tarafından hazırlanan "Para Politikası Kararlarının Hisse Senedi Piyasası Üzerine Etkisi: Türkiye Uygulaması" başlıklı çalışmadan faydalanabilirsiniz. Çalışmanın linki için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz:

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