Faiz oranlarındaki düşüş ya da artışın ekonomi üzerindeki etkileri ve bu durumun tüketicilere yansımaları hakkında detaylar araştırılıyor. Faiz kararı merak konusu oldu. Peki, Faiz düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz arttırıldı mı, düştü mü? İşte detaylar...

Faiz düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz arttırıldı mı, düştü mü?

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Faiz kararı ne oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında faiz arttırıldı mı, düştü mü sorgulatılıyor. Peki, Faiz düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz arttırıldı mı, düştü mü? Detaylar haberimizde...

FAİZ DÜŞTÜ MÜ?

Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan başkanlığında üst üste beşinci kez faiz yükseltti. Geçen ay olduğu gibi bu ayda 500 baz puanlık bir artışa giden Merkez, faizi yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkardı. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 30'dan yüzde 35 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir." denildi.