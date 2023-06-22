Faiz arttı dolar ne olur? Merkez Bankası faiz artırırsa dolar ve altın düşer mi? Faiz artınca ne olur? sorularına yanıt aranıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını açıkladı. Faiz arttı dolar ne olur? Merkez Bankası faiz artırırsa dolar ve altın düşer mi? Faiz artınca ne olur? gündeme geliyor. Peki, Faiz arttı dolar ne olur? Merkez Bankası faiz artırırsa dolar ve altın düşer mi? Faiz artınca ne olur?

Faiz arttı dolar ne olur? Merkez Bankası faiz artırırsa dolar ve altın düşer mi? Faiz artınca ne olur? merak ediliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplandı. Faiz arttı dolar ne olur? Merkez Bankası faiz artırırsa dolar ve altın düşer mi? Faiz artınca ne olur? sorularına yanıt aranıyor. Faiz arttı dolar ne olur? Merkez Bankası faiz artırırsa dolar ve altın düşer mi? Faiz artınca ne olur? Detaylar haberimizdedir…

FAİZ ARTTI DOLAR NE OLUR?

Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı. Merkez, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı. Kuruldan karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir. Küresel ekonomide enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaktadır.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIRSA DOLAR VE ALTIN DÜŞER Mİ?

Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.

Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir. Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."

FAİZ ARTINCA NE OLUR?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplandı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.