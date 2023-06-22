Faiz artmasına rağmen dolar neden yükseliyor? Dolar niye yükseliyor?

TCMB'nin faiz kararı öncesi sabah saatlerinde 23,54 TL'den işlem gören dolar, faizin yüzde 15 seviyesine yükseltilmesi sonrasında 24 TL seviyesini aştı. Peki Faiz yükselmesine rağmen dolar neden yükseliyor? Dolar niye yükseliyor? İşte dolardaki artışın nedenleri!

Faiz arttı dolar neden düşmedi ve yükseliyor? TCMB'nin faiz kararı öncesi sabah saatlerinde 23,54 TL'den işlem gören dolar, faizin yüzde 15 seviyesine yükseltilmesi sonrasında 24 TL seviyesini aştı. Peki Faiz yükselmesine rağmen dolar neden yükseliyor? Dolar niye yükseliyor? İşte dolardaki artışın nedenleri haberimizde...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Sabah saatlerinde 23,54 TL'den işlem gören dolar, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 15 seviyesine yükseltmesi sonrası 24 TL'yi aştı. Dolar/TL, saat 15.30 itibarıyla ise 24,18 seviyesinden işlem görüyor.

Faizde artış olursa TL'nin Dolar karşısında değer kazanacağı tahmin edilir. Ancak artışın beklentilerin altında olmaması gerekir. Peki Merkez Bankası faiz kararı öncesi faizdeki artış tahminleri nasıldı? İşte faiz kararı öncesi yapılan tahminler:

Moody's, para politikasını etkin şekilde sıkılaştırmak ve aynı zamanda enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu vurgulaması için TCMB'nin ilave faiz artışlarına ihtiyaç duyacağına işaret etti. Moody's, son bir yıl içinde uygulamaya konulan makro ihtiyati önlemlerin büyük bölümünün de, bankacılık sektörünün kârlılığı üzerinde en büyük etkisi olanlar başta olmak üzere kademeli şekilde kaldırılmasını da bekliyor.

Reuters anketine katılan 15 kurumun hepsi politika faizinde artışa gidileceğini öngördü. Tahminlerin medyanı bir haftalık repo faizinin 1150 baz puan arttırılarak yüzde 20 seviyesine çekileceğini gösterirken, tahminler yüzde 12,5 ile yüzde 30 aralığında gerçekleşti.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 15 kurumun katılımıyla hazırladığı ankette medyan beklentisi, Haziran ayında faizin yüzde 25'e çıkarılması yönünde oldu. Bu anket döneminde 13 kurum 2023 yıl sonuna yönelik tahminlerini aktarırken; medyan beklenti yüzde 30, maksimum beklenti yüzde 50, minimum beklenti ise yüzde 18 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayı anketinde 2023 yıl sonu için medyan beklenti yüzde 8,5 seviyesindeydi.

"BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİĞE İŞARET EDİYOR"

İngiliz haber ajansı BBC, alışılmışın dışında bir artırımın olduğuna dikkat çekerek haberinde "Ekonomide U dönüşü gerçekleşti. 6,5 puanlık artış, ekonomistlerin beklediğinden çok daha düşük. Ancak bu, enflasyonla mücadele etmek için getirilen yeni ekonomi ekibi tarafından politikada büyük bir değişikliğe işaret ediyor" ifadelerine yer verdi.

"PİYASALAR YETERLİ DEĞİL DİYOR"

The Wall Street Journal tarafından kaydedilen haberde "Türkiye faiz oranlarını neredeyse 2 katına çıkarıyor ama piyasalar yeterli değil diyor" denildi.

"BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI"

Reuters ise faiz kararını şu şekilde gördü: "Türkiye Merkez Bankası, ana faiz oranını yüzde 8.5'tan yüzde 15'e çıkartarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz politikasında bir değişikliğe gitti. Ancak, seçim sonrası sıkılaştırma beklentilerin altında kaldı. Yeni Başkan Hafize Gaye Erkan'ın yönetimindeki ilk toplantısında, banka yıllar süren gevşek politikaları değiştirdi."

"ENFLASYON POLİTİKASINI TERSİNE ÇEVİRDİ"

CNN tarafından yapılan haberde ise faizin yükseltilmesi, "Erdoğan enflasyonla mücadele politikasını tersine çevirerek Türkiye'nin faiz oranlarını %15'e yükseltti" ifadeleri ile servis edildi.

MERKEZ BANKASI EN SON NE ZAMAN FAİZ ARTIŞI YAPTI?

Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı. Merkez, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.