Faiz artması ne demek? Merkez Bankası faizi artırması ne anlama gelir? Yeni faiz oranları nedir? soruları merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını açıkladı. Faiz artması ne demek? Merkez Bankası faizi artırması ne anlama gelir? Yeni faiz oranları nedir? gündeme geliyor. Peki, Faiz artması ne demek? Merkez Bankası faizi artırması ne anlama gelir? Yeni faiz oranları nedir?

Faiz artması ne demek? Merkez Bankası faizi artırması ne anlama gelir? Yeni faiz oranları nedir? gündeme geliyor. Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Faiz artması ne demek? Merkez Bankası faizi artırması ne anlama gelir? Yeni faiz oranları nedir? soruları merak ediliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplandı. Faiz artması ne demek? Merkez Bankası faizi artırması ne anlama gelir? Yeni faiz oranları nedir? Detaylar haberimizdedir…

FAİZ ARTMASI NE DEMEK?

Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı. Merkez, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı. Kuruldan karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir. Küresel ekonomide enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaktadır.

MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRMASI NE ANLAMA GELİR?

Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir. Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

YENİ FAİZ ORANLARI NEDİR?

Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir. Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."