Faiz artırıldı mı? TCMB faiz kararı ne oldu? Faizler arttı mı, düştü mü?

2021 yılının Eylül ayında seri faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası, 4 ayda 500 baz puan indirim yaparak faizi yüzde 14'e çekmişti. 2022 yılıyla birlikte faiz indirimine ara veren banka, ocak-şubat-mart aylarında faizi sabit bırakmıştı. Peki, Faiz artırıldı mı? TCMB faiz kararı neoldu? Faizler arttı mı, düştü mü?

TCMB FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Etkisi sürmekte olan jeopolitik riskler, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel gıda güvenliğindeki belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürm

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