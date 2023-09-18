Son dönemlerde ekonomide yaşanan dalgalanmaların ardından merkez bankası faiz oranlarında bir artışa gidecek mi sorusu gündemde. Bu konuyla ilgili ekonomi çevrelerinde çeşitli tahminler ve spekülasyonlar yapılıyor. Peki, Faiz artırılacak mı? Merkez Bankası faiz artırımı olacak mı? İşte detaylar...

Faiz artırılacak mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz artırımı olacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Merkez Bankası'nın kararı ne olacak araştırılıyor. Peki, Faiz artırılacak mı? Merkez Bankası faiz artırımı olacak mı? Detaylar haberimizde...

FAİZ ARTIRILACAK MI?

ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının para politikalarının açıklanacağı bu haftada, yatırımcılar verilere odaklanmış durumda. Yurt içinde de gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Ekonomistlerin katıldığı beklenti anketine göre; politika faizinde 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngörülüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIMI OLACAK MI?

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.

FED'İN FAİZİ SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR

Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde belirsizlik devam ederken, bu hafta merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündemi de yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 99 ihtimalle politika faizini sabit bırakması beklenirken, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyaller yatırımcıların odağında bulunuyor.