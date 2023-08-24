FAİZ ARTARSA NE OLUR? TCMB faiz kararı sonrası borsa ne olur? Merkez Bankası faiz kararı Ağustos 2023 nedir?

Politika faizinde bir süredir artışa giden Merkez Bankası, yeni faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Artışın devam edeceğini öngören ekonomistler ise faizin yüzde 17.5'ten yüzde 20 seviyesine çıkacağını tahmin ediyor. Peki, faiz artarsa ne olur? TCMB faiz kararı sonrası borsa ne olur? Merkez Bankası faiz kararı Ağustos 2023 nedir? İşte detaylar…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Milyonların merakla beklediği karar bugün saat 14.00'te açıklanacak. Geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 17.5'e çeken Merkez'in bu ay faizi yüzde 20 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Tcmb'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri ise şaşırtıyor. Peki, faiz artarsa ne olur? TCMB faiz kararı sonrası borsa ne olur? Merkez Bankası faiz kararı Ağustos 2023 nedir İşte detaylar…

FAİZ ARTARSA NE OLUR?

Faiz artışı, tasarruf yapmayı teşvik edebilir. Yüksek faiz oranları, tasarruf yapmanın daha cazip hale gelmesine neden olabilir. Yüksek faiz oranları, kredi maliyetlerini artırabilir, bu da tüketici harcamalarını düşürebilir. Özellikle yüksek faiz oranları tüketici kredileri ve konut kredileri gibi tüketici harcamalarını etkileyebilir. İşletmelerin kredi alırken ödediği faizler artarsa, yeni yatırımların maliyeti yükselir. Bu da işletmelerin yeni projelere yatırım yapma eğilimini azaltabilir.

Faiz oranlarının artması, işletmelerin kredi maliyetlerini yükseltebilir. Bu da üretim maliyetlerini artırabilir, nihayetinde enflasyon baskısına neden olabilir. Yüksek faiz oranları, bir ülkenin para birimini daha cazip hale getirebilir. Bu durumda yabancı yatırımcılar için para birimi daha değerli hale gelir, bu da döviz kurlarını etkileyebilir. Faiz oranlarının artması, yatırımcıların kâr elde etmek için daha riskli varlıklara yönlenmelerine neden olabilir. Bu nedenle, hisse senedi gibi riskli varlıkların değeri düşebilir.

Genel olarak, faiz oranları ekonomide birçok alanı etkileyebilir ve faiz artışının ekonomik sonuçları karmaşık olabilir. Faiz politikası, ekonominin genel sağlığı ve hedeflenen ekonomik hedeflere bağlı olarak belirlenir.

FAİZ KARARI SONRASI BORSA NE OLUR?

Yüksek faiz oranları, alternatif olarak daha güvenli kabul edilen faiz getirisi sağlayan yatırım araçlarını cazip hale getirebilir. Bu durumda hisse senetleri gibi riskli varlıkların cazibesi azalabilir ve hisse senetlerinin değeri düşebilir. Genellikle yüksek faiz oranları, hisse senetleri piyasalarında satış baskısı yaratabilir. Bu da borsa endekslerinin düşmesine yol açabilir. Yatırımcılar, yüksek faiz oranlarının olduğu dönemlerde daha az riskli yatırımlara yönelebilir. Bu durumda hisse senetleri işlem hacmi azalabilir.

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Şirketler, yüksek faiz oranları nedeniyle daha yüksek maliyetli borçlanabilirler. Bu da şirketlerin kârlılığını olumsuz etkileyebilir. Yatırımcılar genellikle faiz oranlarını yakından takip ederler. Faizler yükselirse, yatırımcılar piyasa koşullarını yeniden değerlendirebilir ve portföylerini revize edebilirler. Faiz oranlarındaki değişimler farklı sektörleri farklı şekillerde etkileyebilir. Örneğin, finansal hizmetler sektörü faiz oranlarındaki yükselişten olumlu etkilenebilirken, inşaat sektörü faiz yükselmesinden olumsuz etkilenebilir.

Yüksek faiz oranları, uzun vadeli yatırımların değerini düşürebilir. Özellikle sabit getirili menkul kıymetlerin (tahviller gibi) değeri faiz oranlarına ters orantılı olarak değişebilir. Özetle, faiz oranlarındaki değişiklikler borsa üzerinde geniş bir yelpazede etkiler yaratabilir ve yatırımcıların risk algısını etkileyebilir. Ancak her zaman istisnalar ve farklı faktörler bulunabilir, bu nedenle piyasa koşullarını ve ekonomik verileri dikkatlice takip etmek önemlidir.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE OLDU?

17 ekonomistin katıldığı Reuters anketine göre, tamamı politika faizinde yüzde 17,5 seviyesinde bir artış bekliyor. Bu tahminler yüzde 18 ila yüzde 20,5 arasında değişiklik gösteriyor. Bloomberg HT'nin gerçekleştirdiği ankete göre ise 20 finans kuruluşunun medyan beklentisi, Ağustos ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 20 seviyesine yükseleceği yönünde oldu. Ağustos anketinde, en yüksek beklenti yüzde 20, en düşük beklenti ise yüzde 16 olarak kaydedildi.

Ayrıca, bu anket sürecinde 18 finans kuruluşu 2023 yıl sonuna dair tahminlerini paylaştı. Ağustos ankete göre, 2023 yıl sonu için medyan beklenti yüzde 25 seviyesinde sabit kaldı. En yüksek beklenti yüzde 30, en düşük beklenti ise yüzde 20 olarak belirlendi. TCMB faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Faiz açıklaması yapılınca haberimize eklenecektir.