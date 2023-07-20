Faiz artarsa borsa ne olur? (TCMB) Merkez Bankası'nın faiz kararı borsayı nasıl etkiler?

Bugün açıklanacak olan TCMB faiz kararının açıklamasının yaklaşması ile birlikte insanlar Merkez Bankası faiz artırırsa borsa ne olur? Sorusunu araştırmaya başladı. TCMB tarafından açıklanacak olan faiz rakamlarının borsaya etkisi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz artırırsa borsa ne olur? Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler?

Merkez Bankası faiz artırırsa borsa ne olur? Sorusu, TCMB faiz kararını açıklama saatine az bir zaman kaldığı nedeniyle vatandaşların merak ettiği ve araştırdığı sık konular arasında yerini alıyor. Toplantı saat 14.00'te gerçekleşecek ve yılın 9. kararı olacak. Peki, Merkez Bankası faiz artırırsa borsa ne olur? Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler?

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIRSA BORSA NE OLUR?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

Merkez Bankası faizi artırırsa; doların 18,35 TL seviyelerinden aşağı yönlü hareket edeceği beklenilir.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşeceği beklenilir ve doların 18,35TL'den aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.

Merkez Bankası faizi düşürürse; doların 18,35TL seviyelerinden yukarı yönlü hareket edeceği beklenilir.

Merkez Bankası faiz artışına gitmesi durumunda dolardaki düşüşle aynı orantıda altında da düşüş yaşanacağı beklenir.